III liga: Legia II Warszawa 1-1 Błonianka Błonie

W meczu 6. kolejki III ligi grupy I rozegranym w Grodzisku Mazowieckim Legia II Warszawa zremisowała 1-1 z Błonianką Błonie. Pierwsza połowa była wyrównana i bardzo zacięta. W 39. minucie Piotr Cichowski wyłożył piłkę polu karnym Szymonowi Włodarczykowi i ten po raz kolejny w tym sezonie wpisał się na listę strzelców. W drugiej części gry do wyrównania doprowadził Marcin Gregorowicz. W ostatniej minucie goście stanęli przed szansą na drugą bramkę, ale znakomicie sytuację sam na sam wybronił Cezary Miszta. III liga: Legia II Warszawa 1-1 (1-0) Błonianka Błonie 1-0 - 39' Szymon Włodarczyk 1-1 - 72' Marcin Gregorowicz Legia II: 1. Miszta – 7. Wojtysiak (89' 23. Niski), 3. Astiz, 4. Mosór, 16. Konik – 6. Kisiel, 14. Gościniarek (67' 11. Ciepiela) – 18. Cichocki (81' 21. Kwietniewski), 24. Kurowski, 17. Cielemęcki (67' 19. Kwiatkowski) – 9. Włodarczyk Ławka rezerwowych: 12. Tobiasz – 15. Pruchnik, 8. Waniek żółte kartki: Kurowski, Ciepiela, Konik (Legia II) - R. Włodarczyk, Jakubiak, Jarczak (Błonianka) widzów: 400 Fotoreportaż z meczu - 30 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

(Levinho) onet. pl - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kolejna wpadka.... Młodzież powinna być prowadzona pod okiem fachowca, na którego pensji nie wolno oszczędzać. Pan Sokołowski takowym nie jest i to się zgadza. Ale dlaczego został zatrudniony w takim klubie?? Nie ośmieszajmy się.... odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 3 godziny temu, *.co.uk W zeszlym sezonie lament bo o ile dobrze pamietam Ostroda awansowala o onrazenie na wszystkich za nierozegranie zaleglego meczu.. za pare miesiecy znowu awansu nie bedzie bo Blonianki i inne utytulowane druzyny z niograniczonymi budzetami niemilosiernie urywaja punkty wielkiej Legii co ppowoduje ze sufit w postaci awansu z 3 ligi jest nie do przeskoczenia! Zero refleksji, cala Polska znowu sie bedzie smiala.. Na koniec sezonu nie chce slyszec zadnego marudzenia i zrzucania winy na nikogo, proponuje po prostu przestac zatrudniac nieudacznikow w Legii!!! odpowiedz

PL - 3 godziny temu, *.chello.pl Wiem że akademia to projekt przyszłościowy, ale ta młodzież na poziomie 3 lig powinna błyszczeć! Co roku to samo, stoimy w miejscu od lat. Błonianka Błonie brzmi groźnie.

odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiedyś pisałem, że z tym pseudo trenerem to nigdy nie będzie awansu.............To trener - przegryw......... odpowiedz

