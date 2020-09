Legia 10. na mistrzostwach Polski U-18

Niedziela, 13 września 2020 r. 08:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiej Legii zajęli 10. miejsce na mistrzostwach Polski do lat 18, które rozegrane zostały w Lublinie. W tym roku turniej finałowy odbył się wyjątkowo we wrześniu - kilka miesięcy po wywalczeniu awansu do tej fazy rozgrywek. W przypadku Legii, skutkowało to tym, że w decydujących zawodach zabrakło pięciu ważnych zawodników (transfery i kontuzje), którzy kilka miesięcy temu stanowili o sile tego zespołu. Podopieczni Krzysztofa Szablowskiego i Łukasza Pacochy zaczęli grupową rywalizację od porażki różnicą 15 punktów z WKK Wrocław (dziś zagrają o brązowy medal), a następnie w meczu o awans do 1/4 finału wyraźnie przegrali z Novum/Astorią Bydoszcz.



O porażce z bydgoszczanami przesądziła bardzo słaba trzecia kwarta meczu, który przegraliśmy aż 6-22. Po dwóch porażkach Legii pozostała walka o miejsca 9-12. Tutaj legioniści pokonali Wilki Morskie Szczecin 70-61 i przegrali ze Startem Lublin 67-71. Tym samym rozgrywki sezonu 2019/20, nasz zespół U-18 zakończył na miejscu dziesiątym.



08.09, Lublin: WKK Wrocław 74-59 (30-16, 20-12, 15-16, 9-15) Legia Warszawa

WKK: Mateusz Żebrok 25 (2), Łukasz Woźniakiewicz 12, Patryk Dochniak 11 (1), Mikołaj Włodarczyk 9, Zbigniew Stasieńko 6, Damian Mijalski 4, Kamil Kubiak 4, Paweł Pietryk 2, Szymon Kilian 1, Nikodem Suski 0, Jakub Wójcicki -, Michał Jagodziński -.

trener: Sebastian Potoczny



Legia: Jakub Janik 14 (1), Kacper Skup 13 (2), Patrick Benigni 12 (3), Jakub Śliwiński 6, Jakub Wasilewski 5 (1), Aleksy Białowąs 5 (1), Jakub Sarna 2, Patryk Kordowiecki 2, Jakub Siedlikowski 0, Jakub Tarach -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Łukasz Pacocha



Sędziowie: Grzegorz Łata, Marek Ulewiński, Justyna Gieroba



10.09, Lublin: Legia Warszawa 58-71 (12-10, 15-18, 6-22, 25-21) Novum/Astoria Bydgoszcz

Legia: Patrick Benigni 18 (3), Patryk Kordowiecki 10, Jakub Janik 9, Jakub Wasilewski 8, Jakub Siedlikowski 7 (1), Kacper Skup 6, Aleksy Białowąs 0, Jakub Sarna 0, Jakub Tarach 0, Jakub Śliwiński 0.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Łukasz Pacocha



Novum/Astoria: Adam Frąckiewicz 20 (1), Damian Sypniewski 13 (1), Nataniel Kolasiński 7, Oliwier Wiśniewski 7 (1), Karol Lebiedziński (k) 6, Piotr Wińkowski 6, Szymon Goszczyński 5 (1), Radosław Weselski 4, Maksymilian Estkowski 3, Filip Adamczak 0, Dominik Grochowski 0.

trener: Maciej Kulczyk, as. Jakub Dłuski



Sędziowie: Damian Wiaderny, Radosław Myśliński, Jakub Adameczek



Pozostałe wyniki grupy C: Novum/Astoria Bydgoszcz 69-83 WKK Wrocław



Tabela grupy C:

1. WKK Wrocław

2. Novum/Astoria Bydgoszcz

--

3. Legia Warszawa



Rywalizacja o miejsca 9-12:



11.09, Lublin: Legia Warszawa 70-61 (16-18, 19-16, 24-18, 11-9) Wilki Morskie Szczecin

Legia: Patrick Benigni (k) 17 (3), Jakub Wasilewski 12 (1), Kacper Skup 12 (1), Jakub Siedlikowski 8 (1), Aleksy Białowąs 7 (1), Patryk Kordowiecki 7 (1), Jakub Janik 5 (1), Jakub Śliwiński 2, Jakub Tarach 0, Jakub Sarna -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Łukasz Pacocha



Wilki: Wiktor Paczkowski 25, Aleksander Wiśniewski (k) 12 (1), Jakub Koralewski 8, Mateusz Moroń 7 (1), Miłosz Kicki 6, Dawid Adamski 3 (1), Maksym Gerszkow 0, Mikołaj Rafa 0, Mateusz Koszal 0, Jakub Sucharski 0, Szymon Białek -.

trener: Adam Sell, as. A. Kanigowski



Sędziowie: Justyna Gieroba, Jakub Adameczek, Marcin Ławnik



12.09, Lublin: Legia Warszawa 67-71 (20-14, 15-21, 20-20, 12-16) Start Lublin

Legia: Aleksy Białowąs 18 (3), Patrick Benigni 17 (4), Kacper Skup 13 (1), Jakub Janik 5 (1), Jakub Śliwiński 4, Jakub Siedlikowski 4, Patryk Kordowiecki 4 (1), Jakub Wasilewski 2, Jakub Sarna 0, Jakub Tarach -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Łukasz Pacocha



Start: Wiktor Kępka 20 (2), Tymoteusz Pszczoła 19 (1), Michał Grzesiak 11, Jan Wachowicz 9, Kacper Świtacz 6, Andrii Cherepanov 4, Bartosz Tyburek 2, Wojciech Lewandowski 0, Adam Dudziak 0, Michał Głąb -, Kacper Psujek -, Mikołaj Pietrusiewicz -.

trener: Wojciech Paszek, as. Ireneusz Marcin Ciećko



Sędziowie: Damian Wiaderny, Szymon Roliński, Sylwester Adamski