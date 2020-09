Bukmacherzy: Kurs 1.7 na wygraną w Płocku

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Tak jak niemal przed każdym meczem Ekstraklasy, tak samo i dziś według bukmacherów Legia Warszawa jest faworytem ligowego meczu. W Fortunie kurs na zwycięstwo warszawiaków wynosi 1,7 , czyli dokładnie tyle ile na wygraną z Omonią... W tym sezonie płocczanie zanotowali dwa remisy, ale ostatnie siedem starć Legii z Wisłą ani razu nie kończyło się podziałem punktów. Niemal rok temu Legia przegrała w Płocku 1-0 po bramce Kuświka, jednak wcześniejsze wizyty zwykle rozstrzygały się po myśli "Wojskowych". WISŁA PŁOCK - LEGIA WARSZAWA 1 5.20 X 4.25 2 1.70 Wyniki ostatnich meczów Legii z Wisłą 14.12.2019 Legia 3-1 Wisła 18.09.2019 Wisła 1-0 Legia 10.02.2019 Wisła 0-1 Legia 26.08.2018 Legia 1-4 Wisła 09.05.2018 Legia 3-2 Wisła 16.12.2017 Legia 0-2 Wisła 20.08.2017 Wisła 0-1 Legia 02.12.2016 Legia 2-2 Wisła 30.07.2016 Wisła 2-3 Legia Wszystkie kursy na mecz Wisła Płock - Legia Oficjalny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę dla nowych graczy: Pierwszy zakład do 200 PLN bez ryzyka, bonus od pierwszego depozytu aż 2000 PLN + 20 PLN bonusu a rejestrację. Szczegóły oferty

