Na stadionach: Z małej trybuny duży dym

Wtorek, 15 września 2020 r. 18:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu w kibicowskim światku co nieco się działo, i tym razem głównie nie za sprawą grup szykujących choreografie na trybunach. "Stalówka", która udała się do Dębicy, próbowała skrócić sobie czas wejścia do sektora gości. Z kolei Zagłębie Sosnowiec przechwyciło kolejne płótno rywali - tym razem "Łowcy Flag" wykroili Sandecję.



Niestety nadal sporo sektorów, szczególnie w ekstraklasie, świeciło pustkami. Jedynie na meczu Cracovia - Stal Mielec pojawili się przyjezdni. Legioniści ruszyli do Płocka, gdzie obecnie nie ma sektora dla przyjezdnych, a samo dotarcie w okolice sektora gości należy uznać za sukces.



Najwyższą frekwencja miała miejsce we Wrocławiu na meczu Śląska z Lechem. Najliczniej na wyjeździe stawili się kibice Ruchu Chorzów na meczu z Polonią Bytom - niestety 1900 osób nie miało możliwości obejrzenia meczu. Policyjne prowokacje doprowadziły do zamieszek, a w konsekwencji do zawinięcia kilkudziesięciu osób. Statystyki muszą się zgadzać.



W Łodzi trwa już przedderbowa gorączka - spotkanie RTS-u z ŁKS-em rozegrane zostanie w środę. ŁKS wykroił część oprawy, którą na ten mecz zdążyli przygotować widzewiacy - ta poszła z dymem.



Ekstraklasa:



Wisła Płock - Legia Warszawa (500)

W Płocku na trybunach komplet widzów - 1500 osób. Gospodarze mają dostępną tylko jedną trybunę, którą zapełnić mogą jedynie w połowie. Wiślacy z dopingiem przez cały mecz. Około 500 fanów Legii w trakcie spotkania dotarło pod stadion w Płocku i z okolicy sektora gości kilkoma okrzykami zaznaczyli swoją obecność.



Cracovia - Stal Mielec (250)

Fani Stali na wyjazdowy mecz z Cracovią przyjechali w 250 osób, w tym Czarni Jasło (22) i Sandecja (10). W sektorze gości wywiesili trzy flagi. Na meczu ponad 5,4 tys. widzów. "Pasy" ze skromnym młynem.



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (-)

Najlepsza w ostatniej serii spotkań frekwencja na stadionie miała miejsce właśnie we Wrocławiu, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. Na trybunach ponad 11,5 tys. widzów. Bardzo przyzwoity młyn WKS-u.



Warta Poznań - Piast Gliwice (-)

Na meczu w Grodzisku Wlkp. ponad 1,8 tys. widzów. Na trybunach mocno piknikowa atmosfera.



Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (-)

Zabrzanie podczas meczu prowadzili ostatnią zbiórkę pieniędzy na szytą sektorówkę "Torcida". Na trybunach ponad 10 tys. widzów. Lechistów brak z powodu zakazu.



Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (-)

Na poniedziałkowym meczu w Bełchatowie Raków jak zawsze z młynem i dopingiem. Na trybunach 1,6 tys. fanów.



Pogoń Szczecin - Wisła Kraków (-)

Brak sektora gości na stadionie w Szczecinie. Pogoni niespełna 1,9 tys.



Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała (-)

Na trybunach 5 tys. widzów. Wywiesili transparent zachęcający do udziału w marszu normalności.



Niższe ligi:



Polonia Bytom - Ruch Chorzów (1900)

Spore zainteresowanie towarzyszyło derbowemu spotkaniu rozgrywanemu na stadionie Szombierek. Komplet publiczności i liczny młyn wystawili fani Polonii. Na stadion nie wpuszczono licznej grupy "Niebieskich", którzy przybyli w okolice bytomskiego stadionu wraz ze zgodami w 1900 osób. Bytomianie wspierani przez Arkę.



Chrobry Głogów - Widzew Łódź (250)

Widzewiacy weszli do sektora gości dzięki uprzejmości Chrobrego. Przyjezdni wywiesili jedną flagę.



Wisłoka Dębica - Stal Stalowa Wola (180)

Dzięki pomocy Wisłoki, Stalówka mecz mogła obejrzeć z sektora gości. Przyjezdni przybyli pod stadion i szybko wyłamali ogrodzenie, ale do konfrontacji z gospodarzami nie doszło. W sektorze gości zasiadło ok. 180 osób, w tym Polonia Przemyśl (45), GKS Jastrzębie (5), Dynamo (3) i Karpaty (1). Wisłoka utworzyła 250-osobowy młyn, w tym Górnik (60) i Siarka (30). Z obu stron sporo uprzejmości.



GKS Tychy - Sandecja Nowy Sącz ()

Na meczu przyjaźni fani obu ekip zasiedli wspólnie w młynie. Po meczu Sandecja straciła flagę "Sekcja Turystyczna" na rzecz Zagłębia Sosnowiec.



Cracovia II - Wisłoka Dębica (62)

Wisłoka na tym wyjeździe wspierana przez Górnika (7). Dopingowali zza ogrodzenia.



Proszowianka Proszowice - Beskid Andrychów (60)

Beskid ze wsparciem Zagłębia, prowadził doping zza ogrodzenia.



Miedź Legnica - Resovia (60)

Polonia Środa Wielkopolska - Górnik Konin (54)

BKS Bydgoszcz - Włocłavia Włocławek (51)

Górnik Polkowice - Hutnik Kraków (40)

Bytovia Bytów - Olimpia Elbląg (30)



Termalica Nieciecza - GKS Bełchatów (37)

Bełchatowianie w Niecieczy stawili się w 37 osób, w tym Wisła Sandomierz (5) z jedną flagą.



Tomasovia Tomaszów Lubelski - Łada Biłgoraj (37)

Przyjezdni nie zdołali wejść na stadion i swoją obecność zaznaczyli kilkoma okrzykami.



Bałtyk Gdynia - Jarota Jarocin (14)

Kibice Jaroty przyjechali do Gdyni w 14 osób, w tym GKS Jaraczewo (4) i Tarnovia (1). Bałtyku w młynie kilkudziesięciu. Rzucili serpentyny.



Ruch Radzionków - Szczakowianka Jaworzno (-)

Gospodarze zaprezentowali transparent "Z małej trybuny duży dym", nad którym odpalili świece dymne. Sektor gości zamknięty i z tego powodu brak przyjezdnych.





Wyjazd tygodnia: 1900 kibiców Ruchu w Bytomiu

Oprawa tygodnia: brak



