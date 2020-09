Debiut Lopesa w Legii

W meczu z Wisłą Płock w barwach Legii Warszawa zadebiutował Rafael Lopes . Portugalczyk wszedł na boisko w 83. minucie i zmienił Bartosza Kapustkę. W trakcie tych kilku minut 6 razy był przy piłce, przegrał jeden pojedynek powietrzny, dwa razy stracił piłkę i raz odzyskał. W ubiegłym sezonie Rafael Lopes występował w Cracovii, zagrał 35 ligowych spotkań, w których zdobył 11 bramek. 29-latek trafił do Legii za ok. 100 tys. euro, ponieważ tyle wynosiła jego klauzula odstępnego, którą aktywowali mistrzowie Polski po sezonie.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Cóż.... zapłacono za zawodnika cenę adekwatną do jego umiejętności. Parę razy celnie poda, więcej razy piłkę straci a od święta może nawet coś tam strzeli. Potem wyjedzie i nikt go pamiętał nie będzie. odpowiedz

