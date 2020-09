Młodzież: mecze sobotnie

Legia U17 odniosła zwycięstwo 5-0 nad ostatnim w tabeli CLJ GKS-em Bełchatów. W meczu 2 niepokonanych dotąd drużyn, Legia U15 pokonała 2-0 Jagiellonię Białystok. Gracze z rocznika 2007 ulegli 1-2 Varsovii. Zacięty pojedynek z Drukarzem stoczyli gracze o rok młodsi, zaś w lidze U12 Legia zaprezentowała się dobrze w Żyrardowie. W lidze U11 legioniści zagrali z KS LAS prezentując to, co umieją najlepiej. Z kolei piłkarze LSS z roczników 2010 i 2011 w trzech rozegranych meczach ligowych dali sobie doskonale radę ze starszymi o rok przeciwnikami.



CLJ U17: Legia U17 5-0 (2-0) GKS Bełchatów 04



1-0 25 min Szymon Bednarz (głową, as. Maddox Sobociński)

2-0 38 min. Igor Strzałek (rzut karny po faulu na Jordanie Majchrzaku)

3-0 57 min. Patryk Winiarski (głową, as. Patryk Bek)

4-0 83 min. Wiktor Puciłowski (as. Patryk Winiarski)

5-0 90 min. Wiktor Puciłowski(b.a., po akcji Kacpra Knery)



Strzały (celne): Legia 32 (21) - Bełchatów 3 (2)



Legia: Jakub Murawski [05] – Marcel Krajewski, Szymon Bednarz, Jakub Rutkowski (50. Kacper Wnorowski), Maddox Sobociński – Sebastian Kieraś (46' Kacper Knera), Bartosz Mikołajczyk [05](46' Patryk Bek), Igor Strzałek – Wiktor Puciłowski [05], Jordan Majchrzak (46' Patryk Winiarski), Bartosz Dziemidowicz

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U15 2-0 (2-0) Jagiellonia Białystok 06



1-0 24 min. Tomasz Rojkowski (as. Oliwier Olewiński)

2-0 40 min. Tomasz Rojkowski (as. Rafał Boczoń głową, po rzucie rożnym)



Strzały (celne): Legia 15 (7) - Jagiellonia 7 (3)



Legia: Hubert Nowak – Franciszek Saganowski (51' Jakub Nędzyński), Maciej Saletra, Rafał Boczoń, Adam Bąkiewicz (51' Jakub Grzejszczak) – Oliwier Olewiński, Kacper Bogusiewicz (55' Jakub Żewłakow), Roman Zhuk (69' Jakub Chodkowski) – Mateusz Szczepaniak [07](55' Karol Kosiorek), Tomasz Rojkowski (63' Piotr Zieliński), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



UKS Varsovia 07 2-1 (1-0) Legia U14



1-0 21 min. Adrian Szerszeń

2-0 50 min. Alexander Gawarecki

2-1 61 min. Szymon Chojecki (as. Leon Falecki)



Legia: Jakub Misiewicz, Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Leon Ziętek, Sebastian Baranowski, Leon Falecki, Aleksander Iwańczyk, Stanisław Gieroba, Michał Korba, Aleks Płoszka, Igor Busz, Szymon Chojecki, Kuba Solecki, Mateusz Różański, Michał Reterski, Kuba Nawrocki, Maciej Jeleński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Drukarz Warszawa 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Norbert Merchel [09], Szymon Rusin, Artur Sikorski, Daniel Wyrozumski, Bartek Leszczyński, Maciej Chojnowski, Adam Niewiadomski, Piotr Bartnicki [09]

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak, trener koordynator: Sebastian Różycki



AP Żyrardowianka 08 - Legia U12



Legia: Denys Stoliarenko - Borys Boryszewski, Jan Rodak, Krystian Kopeć, Iwo Dolega, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Mateusz Strzelecki, Jakub Piaseczny, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Kacper Ziółkowski, Olivier Ziembicki, Aleksander Marciniak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski



KS L.A.S. Warszawa 10/11 - Legia U11



Legia: Franciszek Golański - Igor Brzozowski, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Aleksy Chmielewski, Filip Hołowiński, Oliwier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Antoni Błoński, Dawid Rodak, Xawery Eichler

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Legioniści rozpoczęli grę w III lidze U11 z dużym animuszem, któremu zwyczajnie nie byli w stanie sprostać chłopcy z Wawra, broniący się zawzięcie od pierwszych minut. Podopieczni trenerów Majewskiego i Legierskiego byli jednak szybcy w rozwijaniu akcji, skuteczni w pojedynkach 1 na 1 i pod bramką. Trenerzy starali się nakładać dodatkowe zadania, by nieco podwyższyć poprzeczkę trudności, nasi gracze wywiązywali się ze wszystkich zadań wzorowo. Pożytek z takiego meczu był jednak ograniczony, zapewne dla obydwu zespołów. Chłopcom z LAS-u życzymy dalszej ciężkiej pracy.



UKS TKM Tomice 09 - Legia LSS I U11



Legia LSS: Michał Zubrzycki, Nikodem Sikorski, Piotr Roguski, Jakub Rogalski, Aleksander Nieckarz, Franciszek Krawczyński, Wiktor Wach [09], Krzysztof Plewczyński, Jan Andrzejak, Jakub Pływaczewski

Trener: Piotr Chmiel, Ewelina Sakowicz



Kolejny udany występ drużyny LSS rocznika 2010. Gospodarze spotkania rozgrywanego w Górze Kalwarii dość długo w miarę skutecznie się bronili, ale piorunująca końcówka drugiej kwarty w wykonaniu legionistów oraz upływ sił odebrały im chyba wolę walki w II połowie.



Wicher III Kobyłka 09 - Legia LSS II U11



Legia LSS: Jakub Kuśmierz, Bartosz Ostrowski, Dawid Król, Mikołaj Kos-Nowicki, Kacper Danowski, Jan Bąkowski, Aleksander Wiewiór, Ignacy Boniński, Kacper Wiśniewski, Tymon Prorok, Mikołaj Maćkowiak

Trenerzy: Daniel Modzelewski, Jakub Lichwierowicz



AP Zina 10 - Legia LSS U10



Legioniści z rocznika 2011 pokazali się z bardzo dobrej strony w meczu ze starszymi w większości o rok kolegami z AP Zina. Dobrego wrażenia nie psuje nawet kilka nieuniknionych błędów w grze obronnej, które w tym wieku, przy odważnej grze do przodu, muszą się pojawić. Choć trzeba przyznać, chwaląc legionistów za dobrą grę, że Marymont postawił naszym graczom tydzień temu poprzeczkę nieco wyżej.