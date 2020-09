PEŻ: Legia zakończyła sezon na 8. miejscu

Żeglarska Legia zakończyła dwudniowe wyścigi 4. rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w Świnoujściu na miejscu ósmym i również na miejscu ósmym zakończyła sezon 2020. To wynik na pewno poniżej przedsezonowych oczekiwań - liczono, że legioniści powalczą o medal mistrzostw Polski. Te z kolei wywalczyli Yacht Klub Polski Gdynia (złoto), Yacht Club Gdańsk (srebro) i Giżycka Grupa Regatowa (brąz). W Świnoujściu, nasza załoga kończyła kolejne wyścigi na miejscach: 3, 4, 3, 6, 4, 5, 3, 3, 2, 3, 5, 5. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski 2020: 1. Yacht Klub Polski Gdynia 2. Yacht Club Gdańsk 3. Giżycka Grupa Regatowa 4. KS Iskra 5. Sztorm Grupa 6. Pogoń Yacht Racing 7. Olsztyński Klub Żeglarski 8. Legia Warszawa -- 9. UKS Albatros Wolin 10. 77 racing 11. Yacht Club Sopot 12. Podlaski Żeglarski Klub Sportowy Dżygit

