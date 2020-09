Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 13 września 2020 r. 22:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Niedziela w przypadku drużyn młodzieżowych stała pod znakiem zaciętych spotkań - większość z nich zakończyła się jednobramkową wygraną lub - rzadziej - porażką legionistów. W CLJ U18 Legia dzięki 2 golom w końcówce wygrała 2-1 z Lechią w Gdańsku. Legia U16 wygrała 3-2 na boisku Escoli Varsovia. Juniorzy starsi UWKS pokonali 5-1 Drukarza II. Mecze ligowe rozegrali też zawodnicy LSS 2008 (z Ursusem II) i 2009 (z Polonią III Warszawa 08). Ciekawie przebiegał stojący na wysokim poziomie z obu stron mecz z Barca Academy w kategorii U10. Zespół U9 zagrał z Hutnikiem II Warszawa. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U18: Lechia Gdańsk 1-2 (1-0) Legia Warszawa

Gole:

1-0 14 min. Lukasz Rytelewski (sam.)

1-1 83 min. Patryk Pierzak b.a. (z dystansu)

1-2 90+5 min. Wiktor Kamiński (rzut karny po faulu na nim samym)



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka (Kpt), Jehor Macenko, Damian Urban, Kacper Imiołek (78' Kajetan Staniszewski) – Ignacy Dawid (65' Miłosz Pacek), Łukasz Rytelewski, Patryk Pierzak – Kacper Skwierczyński (65' Ivan Vidošević), Dawid Barnowski - Wiktor Kamiński [04]

Rezerwa: Maciej Kikolski [04] (br), Bartosz Ślendak, Jerzy Munik, Marcel Myszka.

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Escola Varsovia 05 2-3 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 7 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Grączewski)

0-2 28 min. Maksymilian Stangret (as. Filip Borowski)

1-2 31 min. Tomasz Walczak

2-2 54 min. Jarosław Janowski

2-3 90 min. Filip Borowski (as. Maciej Bochniak)



Strzały (celne): Escola 15 (8) - Legia 16 (9)



Legia: Jan Sobczuk – Szymon Gaj, Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski, Lucio Ceci – Benedykt Piotrowski (65' Kajetan Pysz [06]), Oskar Lachowicz (60' Filip Rejczyk [06]), Szymon Grączewski (72' Kacper Rojkowicz) – Filip Borowski, Maksymilian Stangret, Maciej Bochniak. Rezerwa: Tomasz Zieliński, Hubert Ogórek

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia LSS U13 - KS Ursus II 08



Strzały [15-60']: LSS 15 (9) - Ursus 7 (6)



Legia LSS: Filip Bonk, Oskar Kurc, Dominik Sawczuk, Nikodem Skibiński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Jakub Rzępołuch, Adam Kulicki, Adam Tołwiński, Jan Bartoszek, Maciej Suwik, Jakub Ciesielski, Alessandro Tarnicki, Kacper Danis

Trener: Rafał Wajman, II trener: Adam Łęcki



Legia LSS U12 - Polonia Warszawa III U13



Strzały (40-60'): LSS 7(4) - Polonia 9 (7)



Legia LSS: Piotr Keller, Aleksander Dyrała, Wiktor Manasterski, Patryk Parol, Julian Gruszka, Aleksander Dworski, Maks Małkiewicz, Mateusz Sutkowski, Krystian Wróblewski, Omar Sawo, Iwo Mroczek, Franciszek Kotkiewicz, Jakub Szymański, Bartosz Harazim, Maksymilian Chodzik, Julian Forysiński

Trener: Arkadiusz Borowy, Krzysztof Krakowski



Barca Academy U10 - Legia U10



Strzały (celne):

1 połowa : Barca 23 (16) - Legia 10 (7)

2 połowa : Barca 14 (4) - Legia 18 (10)



Legia: Radosław Maćkowski, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Cyprian Lipiński, Stanisław Ziętek, Szymon Wlazło, Julian Liwartowski, Michał Kuć, Maksymilian Albrecht

Drużynę prowadzili dzisiaj: Sebastian Różycki, Tymoteusz Neuff, Michał Konieczny



MKS Hutnik II Warszawa 2012 - Legia U9



UWKS Legia 03/4 5-1 Drukarz II Warszawa



B klasa: Inter Warszawa 3-2 (0-1) UWKS Legia

Gole:

0-1 26 min. Serhij Reznikow (sam.)

0-2 49 min. Karol Sulkowski

1-2 58 min. Paweł Choiński

2-2 61 min. Piotr Spinek

3-2 83 min. Tomasz Łokietek



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Konrad Kisiel, Damian Borowski (61' Artur Miszkiewicz), Kacper Kubiszer, Marcin Staszyc - Michał Rak, Karol Sulkowski, Kacper Cetlin, Antoni Sidor [04](75'Mateusz Zalega), Kornel Przewoźny (62'Mikołaj Wiśniewski) - Arkadiusz Waszak

Rezerwa: Filip Wolski, Maksymilian Dobosz, Bazyli Grabiec, Kacper Romanowski

Trener: Łukasz Winek