Wyniki legionistów w II rundzie PP U-15 i U-17

W weekend rozegrano drugie zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym w kategoriach wiekowych do lat 15 i 17. W rywalizacji U-15 zwyciężyła legionistka, Hanna Jakubowska, a trzecia była Katarzyna Dębska. Miejsce na podium w kat. U-17 zajęła Pola Wolska, która z wynikiem 782 pkt. była trzecia. Wyniki legionistek w kat. U-15: 1. Hanna Jakubowska, 3. Katarzyna Dębska, 11. Wiktoria Błaszczyk, 19. Melis Kacar, 28. Zofia Taraszkiewicz, 29. Amelia Holc, 36. Pola Michalska, 25. Karolina Oraszek, 48. Sandra Wasążnik. Wyniki legionistów w kat. U-15: 7. Igor Radomyski, 9. Kacper Weikum, 10. Łukasz Nowik, 19. Maciej Urbański, 28. Krzysztof Polskowski, 29. Ignacy Bartłomiejczyk, 40. Jakub Kulesza, 43. Jakub Bartłomiejczyk, 47. Maksymilian Tabor, 56. Iwo Kozłowski, 59. Jan Eromin, 66. Krzysztof Majcher Wyniki legionistek w kat. U-17: 3. Pola Wolska

