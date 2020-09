Ruszyły przygotowania do meczu z Górnikiem

Poniedziałkowy trening legioniści rozpoczęli o godzinie 11. Pierwsze pół godziny odbyło się w siłowni, następnie grupa przemieściła się na boisko, gdzie ćwiczyła przez 80 minut. Całe zajęcia normalnie ćwiczył Mateusz Wieteska , z kolei Paweł Wszołek nie brał udziału tylko w ostatniej fazie zajęć, więc jest coraz bliżej powrotu. Fotoreportaż z treningu - 41 zdjęć Woytka Nadal z zespołem nie trenuje Josip Juranović . W poniedziałek zabrakło także Artura Boruca , Artura Jędrzejczyka , Luquinhasa , Kacpra Kostorza i Inakiego Astiza . Ten ostatni wczoraj zagrał 90 minut w meczu z Błonianką Błonie. W zajęciach nie uczestniczył jeszcze Joel Valencia , klub czeka na ostatnie dokumenty z Anglii by móc potwierdzić jego wypożyczenie. Po krótkiej rozgrzewce biegowej zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które do końca rywalizowały ze sobą. Najpierw długo prowadzona była gra na utrzymanie z liczeniem podań. Zespół, który na małej przestrzeni wymienił co najmniej 10 piłek otrzymywał punkt. Drugą rywalizacją była gra na dwie bramki ustawione tyłem do siebie. Bramkarze (Wojciech Muzyk i Radosław Cierzniak) uwijali się jak w ukropie, ale często musieli wyjmować piłkę z siatki. Ostatecznie w obu grach minimalnie zwyciężali "Zieloni", a za karę "Szarzy" wykonywali serię pompek. "Zieloni": Cholewiak, Remy, Kapustka, Rafael Lopes, Karbownik, Kante, Antolić, Slisz, Luis Rocha "Szarzy": Andre Martins, Lewczuk, Wieteska, Gwilia, Rosołek, Hołownia, Pekhart, Mladenović, Stolarski Wszołek (wolny elektron) W sobotę, 19 września o godzinie 20:00 Legia podejmie przy Łazienkowskiej 3 lidera tabeli z Zabrza. Zapraszamy na mecz! Fotoreportaż z treningu - 41 zdjęć Woytka

Quick - 6 minut temu, *.tpnet.pl Może pan trenejro coś więcej by powiedział o Juranovici,czemu jeszcze normalnie nie trenuje odpowiedz

Quick - 8 minut temu, *.tpnet.pl Ta treningu w tej gierce to jeden wielki chaos,jak w ostatnich meczach odpowiedz

Jano - 52 minuty temu, *.orange.pl Oj z Górnikiem w tej formie jakiej jest truuudno będzie z naszą grą! odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl i to jest właśnie gra Legii mase podań które nic nie wnoszą do gry a spowalniają ta gre a pózniej Vukowic cieszy się ze procentowo byli dłużej przy piłce a co do meczu z Gornikiem to pewna porażka po beznadziejnym meczu Legii odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Co z josipem? Był znikł był znikl... odpowiedz

(L)eon - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wpier..ol murowany odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gdzie jest Juranović ?

Ostatnio w Legii same tajemnice i ściemnianie pana Vuko.

Dziwnie kiepski klimat się tworzy na Ł3 ostatnimi czasy :( odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.master.pl No to niezły trening... hahahahaha odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.chello.pl Zastanawiam się czy nie lepiej oddac walkowera... odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Górnik w takiej formie ich i naszej, rozjeździe nas jak walec. odpowiedz

sedm - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co się dzieje z Josipem Juranovićem????? odpowiedz

Tadek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jeśli nie wygrają z hanysami to Vuko wont i to już!!! odpowiedz

