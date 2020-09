Kup koszulkę meczową - bilet gratis

Bilety na mecz ze Śląskiem

Poniedziałek, 14 września 2020 r. 16:41 źródło: Legia Warszawa

Wystartowała sprzedaż biletów na mecz Legia Warszawa - Śląsk Wrocław, który odbędzie się 27 września o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Klub przygotował nową ofertę promocyjną.



KUP BILET NA MECZ ZE ŚLĄSKIEM



Wszyscy kibice, którzy kupią koszulkę meczową w okresie od 14 września do 27 września, bilet na mecz to spotkanie otrzymają za darmo. Promocja obejmuje koszulki domowe, wyjazdowe oraz bramkarskie z nowego sezonu 2020/2021, a także koszulki z sezonu 2019/2020. Z promocji można skorzystać, dokonując zakupu online na stronie sklep.legia.com oraz w sklepie stacjonarnym przy ulicy Łazienkowskiej. Po zakupie koszulki należy skontaktować się z Punktem Obsługi Kibica w celu odbioru darmowego biletu. Bilet nie musi być przypisany do osoby, która kupiła koszulkę - można przekazać go znajomemu. Bilety można wybrać ze wszystkich dostępnych sektorów z wyjątkiem sektora gości i sektorów VIP (Silver i Gold).



Nowa biała koszulka - 279 zł





Zielona koszulka - 169,99 zł