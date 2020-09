Legia rozpoczyna współpracę z KS Zdrowie Garwolin

Legijna sekcja futsalu rozpoczęła współpracę w Klubem Sportowym Garwolin. Drużyny będą prowadzić wymianę zawodników, a dodatkowo pomagać sobie przy organizacji meczów, treningów piłkarskich oraz wszelkiego rodzaju imprez sportowych. - Dzisiaj nadszedł czasu, aby to sformalizować prawnie naszą współpracę. Założeniem naszej sekcji od samego początku jej istnienia było, aby oprócz budowy naszej sekcji, promować futsal na Mazowszu i aktywnie działać na rzecz jego rozwoju. Chcemy, aby futsal zyskiwał na popularności, aby zawodnicy grający w mniejszych klubach mogli mieć możliwość zagrać w przyszłości w naszych barwach. Wierzymy, że podpisanie dzisiejszej umowy jest dopiero początkiem nawiązywania współpracy z innymi klubami, które chcą rozwijać futsal na Mazowszu. Niech futsal na Mazowszu rośnie w siłę - powiedział prezes sekcji Emil Krysiński . Warto dodać, że legioniści zmagania ligowe zaczną już 20 września. W pierwszej kolejce "Wojskowi" zmierzą się na wyjeździe z LZS Dragon Bojano. Początek spotkania o godzinie 17. Pierwszy pojedynek przed własną publicznością stoczą 4 października. Rywalem warszawiaków będzie KS Gniezno.

