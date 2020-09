Koszykówka

Legia Warszawa 98-81 Astoria Bydgoszcz

Czwartek, 17 września 2020 r. 19:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 4. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa wygrała 98-81 z Astorią Bydgoszcz. Było to trzecie zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w tym sezonie, dzięki któremu legioniści awansowali na pozycję wicelidera w ligowej tabeli.



Spotkanie rozpoczęło się od szybkiego prowadzenia gości 8-2 po trójkach Gabricia i Nizioła. Następnie legioniści szybko odrobili straty wychodząc na prowadzenie 9-8. Na 2,5 minuty przed końcem pierwszej kwarty na tablicy widniał wynik 20-20, a w końcówce cztery punkty Watsona i dwa Wyki dały "Zielonym Kanonierom" czteropunktową przewagę (26-22).



W drugiej odsłonie podopieczni Wojciecha Kamińskiego osiągnęli 8-punktowe prowadzenie, ale nie zdołali go utrzymać do przerwy. Ostatecznie przegrali kwartę 22-23.



Dwie minuty po zmianie stron przewaga Legii stopniała do jednego punktu i zaczęło robić się nerwowo, co wykorzystali rywale, odskakując na 6 oczek (51-59). Legioniści rzucili się do odrabiania strat i zanotowali świetną kwartę. Rzucili 14 punktów z rzędu, doprowadzając do wyniku 65-59, dzięki trafieniom Bibbinsa i Wyki, a kwartę zakończyli dziesięciopunktowym prowadzeniem (70-60).



Czwartą kwartę legioniści rozpoczęli od celnych trójek Bibbinsa i Karolaka, dzięki czemu przewaga nad bydgoszczanami urosła do 16 punktów, ale goście odpowiedzieli dwoma trójkami Sandersa. To jednak było wszystko czym mogli postraszyć gospodarzy rywale. Sześć kolejnych punktów zdobył Sokołowski i 5 minut przed końcową syreną Legia prowadziła 87-74, a ostatecznie wygrała 17 oczkami.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w najbliższą środę, 23 września o 19:00 z Polskim Cukrem Toruń w hali OSiR Bemowo. Bilety na ten mecz już dziś można kupować na stronie legiakosz.abilet.pl.





PLK: Legia Warszawa 98-81 Astoria Bydgoszcz

Kwarty: 26-22, 22-23, 22-15, 28-21



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

8. M. Sokołowski 19 (4)

1. J. Bibbins 18 (2)

14. G. Kulka 18 (1)

3. J. Karolak 15 (3)

33. E. Watson 6

---

91. D. Wyka 17 (1)

18. M. Konopatzki 3 (1)

2. B. Didier-Urbaniak 2

15. A. Linowski 0

31. G. Kamiński 0

84. P. Kuźkow 0

24. J. Morris -



Astoria Bydgoszcz [punkty, za trzy]

2. C. Sanders Jr 23 (2)

8. M. Chyliński 13 (2)

88. T. Gabrić 13 (3)

77. J. Nizioł 11 (2)

21. M. Krasuski 5 (1)

---

45. Ł. Frąckiewicz 10

55. M. Nowakowski 4 (1)

44. P. Dambrauskas 2

5. M. Aleksandrowicz 0

30. A. Sobkowiak 0

3. P. Kopycki -



Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Piotr Pastusiak, Michał Kuzia, Mateusz Skorek



widzów: 708



