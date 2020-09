Gil sędzią meczu z Górnikiem

Komentarze (3)

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl To są chyba jakieś żarty faken jego mać. Gil bankowo będzie gwizdał dla hanysów, a do tego jeszcze Szrek wkroczy do akcji. Faken do tego antylegionista Musiał. O matko! odpowiedz

Remek - 27 minut temu, *.tpnet.pl @Władeczek:

9. kolejka: Pogoń Szczecin 1-1 Górnik Zabrze

16. kolejka: Górnik Zabrze 2-2 Wisła Płock

29. kolejka: Piast Gliwice 0-0 Górnik Zabrze

37. kolejka: Górnik Zabrze 0-2 Zagłębie Lubin

do tego z Lublina, faktycznie fan Górnika :) ogarnij się chłopie odpowiedz

Arek - 7 minut temu, *.master.pl @Władeczek: wystarczy strzelić 1 bramkę więcej niż rywal aby wygrać.. największym zagrożeniem dla Legii nie są sędziowie a brak sztabu szkoleniowego !!! FAKEN !!! odpowiedz

