4. kolejka Ekstraklasy. Porażki Legii i Piasta

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl No ciekawe, czy Waldek King podzieli los Vuko i Ziobry odpowiedz

Cukier - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda takiego trenera na L odpowiedz

uważny - 20.09.2020 / 20:53, *.vectranet.pl zwracam uwagę , że jest błąd na stronie głównej Legionisci.com. Batępny mecz Legia gra nie ze Śląskiem a z jakąś drużyną z Kosowa w el LE. To taka uwaga. Chyba , że europejskich pucharów wogóle nie traktujemy jako ważne rozgrywki i liczy sie tylko ekstraklasa odpowiedz

Wolfik - 18.09.2020 / 22:39, *.mm.pl Płock pięknie wypunktował swoją imienniczkę z Krakowa. Ci z kolei to obecnie główny "szrotowóz" w ex. odpowiedz

kaktus - 18.09.2020 / 15:22, *.tpnet.pl Chyba coś się redakcji pomyliło...

"derby Poznania"?????

W jaki sposób, jak tylko jedna drużyna pochodzi z tego miasta?

;) odpowiedz

Artur - 18.09.2020 / 19:07, *.play-internet.pl @kaktus: ironia losu....poznanski zespol gra w grodzisku, Amica spoza Poznania gra w Poznaniu. Ta liga to naprawde zart. odpowiedz

Władeczek - 18.09.2020 / 13:56, *.netfala.pl Najbardziej interesująco zapowiada się mecz Mistrza z liderem faken. Mistrz rozwali tymczasowego lidera na moim TV LG OLED 95 cali, co będzie oglądane ze szwagrem przy zmrożonej macioże marki żytnia. odpowiedz

Krejzo(L) - 18.09.2020 / 14:48, *.centertel.pl @Władeczek:

u mnie 4 harnasie już schłodzone ale chyba przejdę się jeszcze do Lidla bo promocja na argusy odpowiedz

Cult⚽️Legia - 18.09.2020 / 22:53, *.amazonaws.com @Władeczek: A ja niepije tydzień I wròciłem na siłke ,maciora dobra ale zdrowie zabiera... odpowiedz

Dor - 19.09.2020 / 00:03, *.mm.pl @Władeczek: To bez sąsiada co się stałọ odpowiedz

Broneczek - 19.09.2020 / 22:14, *.inetia.pl @Władeczek: ta żytnia uratowała ci tego oleda i może życie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.