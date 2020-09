Sparing: Legia 5-4 Podkowa Teqball Club

We wtorek w hali OSiR Włochy, futsaliści Legii rozegrali ostatnią grę kontrolną przed inauguracją rozgrywek I ligi, która nastąpi już w najbliższy weekend. Zaplanowany na dzisiaj sparing z ekstraklasowym AZS-em UW Wilanów jednak nie dojdzie do skutku. Legia pokonała II-ligowy Podkowa Teqball Club 5-4 (0-1, 1-2, 4-1), grając 3x20 minut bez zatrzymywania czasu. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Grzegorz Och 2, Krzysztof Jarosz, Mariusz Milewski i Daniel Smoczyński. Legia sezon 2020/21 rozpocznie w niedzielę o godzinie 17:00, wyjazdowym meczem z LZS-em Bojano. Tydzień później futsaliści Legii zagrają w Gdańsku z AZS-em UG, a pierwszy mecz przed własną publicznością, w hali przy ul. Gładkiej 18, odbędzie się w niedzielę, 4 października o 18:00 z KS Gniezno.

