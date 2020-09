Zmarł kibic Legii Mariusz Usiądek

7 września niczym grom z jasnego nieba spadła na nas wiadomość o śmierci naszego Brata, Mariusza. Pomimo jego pobytu w szpitalu, do końca mieliśmy nadzieję na szczęśliwy i rychły powrót do zdrowia i na trybuny. Niestety, stało się inaczej... Pogrzeb Mariusza Usiądka odbędzie się w piątek 18 września o godz. 12:00 na Cmentarzu Wawrzyszewskim, o czym zawiadamiają pogrążeni w bólu bliscy, bracia z CC 1916 i przyjaciele z trybun. Mariusz, nie zapomnimy. Będzie nam Ciebie brakować...

Mira - 2 godziny temu, *.com.pl Żegnaj Mariusz !!!!!!!!!!!!!!

Nie wiedziałam, że 3 miesiące temu na pogrzebie Marka widzę Cie po raz ostatni.

Spoczywaj w pokoju ! odpowiedz

Arnold - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na siłkę chyba latał

Gregor - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Małolat , szkoda :-( Kondolencje dla rodziny..........

Maciek - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Mój najlepszy kierownik z dawnej pracy.Szkoda że tak szybko odszedł ++++++++

odpowiedz

