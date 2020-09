Valencia wypożyczony do Legii!

Joel Valencia został wypożyczony do Legii z angielskiego Brentford FC. Pomocnik będzie występował przy Łazienkowskiej do końca obecnego sezonu. W przeszłości piłkarz urodzony w Ekwadorze grał dla Piasta Gliwice, dla którego strzelił 9 goli w 65 meczach. Valencia będzie występował w koszulce z numerem 11. - Legia to największy klub w Polsce, wszystko wygląda tu bardzo dobrze. Stadion i kibice robią niesamowite wrażenie. Byłem tutaj, ale nie mogłem zagrać, dlatego mam nadzieję poczuć wspaniałą atmosferę. Oczekuję, że ponownie zostanę mistrzem Polski. Wiem, że drużyna gra o fazę grupową Ligę Europy UEFA, chciałbym zajść w tych rozgrywkach jak najdalej - powiedział Valencia cytowany przez oficjalną stronę klubu. - Joel Valencia to zawodnik, który już udowodnił, że ma wszelkie predyspozycje, żeby zostać czołowym zawodnikiem naszej ligi. Gorszy okres, którego doświadczył ostatnio, może go tylko odpowiednio zmotywować do pokazania pełni swoich piłkarskich umiejętności. Ten ruch transferowy stworzy nam wiele nowych możliwości w kontekście rozwiązań boiskowych oraz podniesie jakość kadry. Cieszy mnie determinacja Joela, który jest gotowy na nowe wyzwanie i walkę o założone cele - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski . Valencia trafił do Anglii w ostatni dzień lipca 2019 roku. Swojego pobytu w Brentford FC nie może jednak zaliczyć do udanych. W pierwszym sezonie w Championship rozegrał 19 meczów, w których zdobył jedną bramkę. W większości spotkań siedział na ławce rezerwowych lub nie mieścił się w kadrze meczowej.

tom - 23 minuty temu, *.tom-net.pl Teraz trzeba wypozyczyc trenera i bedzie dobrze odpowiedz

Darek - 33 minuty temu, *.t-ipconnect.de Nasza dupoklasa jest tak słaba,że można nie grać rok w piłkę a i tak będziesz tu gwiazdą.

Ciekawe czy Valencia będzie gotowy do gry od teraz czy musi przejść mistyczny w Legii okres aklimatyzacji?

Znając życie i tak nie zagramy w lidze europy.W dupoklasie zaliczymy skromne 8 porażek i 6 remisów w sezonie.

Mecz z Górnikiem bedzie wyrównany czyli kopanina z obu stron jak w Płocku.

A obrona jak dziurawa była tak jest.Oddał bym Wieteske,Astiza i Remyego za jednego dobrego stopera.

Na papierze drużyna się wzmocniła na boisku na razie tego nie widać.

Uważam,że odpowiedz

Walerek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ciekawe czy wuefista poprawi grę na mecz hanysami. odpowiedz

Cult⚽️Warsaw - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Walerek: Poprawi swoje gacie,i tyle ,dostał szanse ,wiele razy ,wszyscy chcieliśmy sukcesòw ale pokazał co potrafi I tyle,nic juz nie wniesie do klubu najwyzej wyniesie ... odpowiedz

Cult⚽️Warsaw - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Od kiedy zaczoł prace Kucharski,sama cienizna... Mioduski otoczył sie mizeriá i dał im władze ot wyniki... odpowiedz

. - 44 minuty temu, *.orange.pl @Cult⚽️Warsaw: ZaczĄł kartoflu jeden odpowiedz

Adam - 37 minut temu, *.play-internet.pl @Cult⚽️Warsaw: przeczytaj słownik. odpowiedz

Cult⚽️Legia - 29 minut temu, *.amazonaws.com @Adam: Tak Zaczáł,Adam wygrałeś bilet na mecz ! odpowiedz

Cult⚽️Warsaw - 27 minut temu, *.amazonaws.com @.: Polska trudna jazyka a gramatyk oooooo odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl I znowu strzał w kolano. WF istę wypożyczyć do 7 mej ligi chińskiej i wziąć pijaczka z pod budki z piwem będzie taniej, a efekt ten sam. odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Na te wszystkie transfery to trochę za późno, oni są nie zgrani. Miodulski ratuje się jak tonący brzytwy chciał oszczędzać ale jest za późno. Chyba że cud nad L3 mam taką nadzieje odpowiedz

Krecina Zdzichu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Darujcie sobie slowo "wzmocnienie" w naglowku. Od czasow Odzidzi brzmi to jak farsa. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Farma uprawia ziemię na której inni będą sadzić kwiatki...Los farmera ... odpowiedz

Marcel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na tym zdjęciu wygląda jak Bruno Mars :D odpowiedz

xaxa1212 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Marcel: widać kto kogo slucha. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Super tylko ciekaw jestem ile będzie potrzebował na zaadoptowanie się w drużynie pewnie tyle na ile jest wypożyczony:):):) i oby nie doznał ciężkiej kontuzji na treningu:):):):)

odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Kontynuacja strategii - "sprowadzamy dziadow i odrzutow". Katastrofalne transfery i nie zdziwie sie jak Lech w przyszlym roku wzniesie trofeum mistrza Polski. Ten Valencia to mega leszcz bez liczb, duzo lepszy byl Jorge Felix ktorego trzeba bylo brac rok temu. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Wszyscy sobie zadają pytaniedlaczego Valencia nie grał tyle ile powinien w Brentford.Odpowiedź jest bardzo prosta jeśli spojrzymy na posturę tego zawodnika. Champioship to zdecydowanie nie liga dla tak gfiligranowego zawodnika. Gdyby poszedł do Bundesligi czy Eredivisie myślę,że by sobie poradził bez żadnych problemów.Valencia to piłkarz raczej techniczny niż siłowy a takich preferuje się w Anglii. W Ekstraklasie też niby warunki fizyczne są sprzymierzeńcem zawodników ale Valencia tutaj akurat nadrobił braki w posturze właśnie swoją techniką.Myślę,że w Legii się przyda bo ma całkiem niezły przegląd pola,dobre podania i jest dość szybki. Oby tylko Vuković ustawił go na jego nominalnej pozycji . odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.101 @Sebo(L):Cytat: " Oby tylko Vuković ustawił go na jego nominalnej pozycji ." Czyli na bramkę - / z przymrużeniem oka/ . Nie zdziwiłbym się - bo WF- istę na to stać. odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @Sebo(L): Odpowiedz masz tu z jego wywiadu :

"- Intensywność w Championship jest na naprawdę wysokim poziomie. W Polsce kiedy masz piłkę, masz więcej czasu na przemyślenie swojego ruchu. W Anglii tego nie ma - mówi nam Ekwadorczyk, dodając: - Dostajesz podanie i od razu musisz wiedzieć, co z nią zrobić. Rywale non stop naciskają. Intensywność i szybkość grania są na szalonym poziomie. Sędziowie też mają inne podejście, gra jest dużo twardsza." odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @atmosferic: no toż dokładnie to napisałem.To nie jest zawodnik na tak wymagającą ligę jak Championship.Twardą,gdzie nie ma czasu na takie przestoje jak w Estraklasie. Takiej intensywności jak w Championship nie ma we wspomnianej przeze mnie holenderskiej Eredivisie ,gdzie Valencia prawdopodobnie grałby znacznie częściej niż w Brentford.Myślę,że w Legii się przyda. odpowiedz

atmosferic - 28 minut temu, *.orange.pl @Sebo(L): Nie pisales o tempie gry pisales tylko o warunkach fizycznych. Przeczytaj sobie swoj komentarz. Aguero tez jest niski a wymiata w premier league. Wzrost nie ma az takiego znaczenia w pozycjach ofensywnych, liczy sie sila, dynamika, szybkosc myslenia i technika. Valencia nawet technicznie nie jest az tak dobry, moze byl dobry na tle polskich ogorow, ale o to nie trudno, skoro hiszpanscy 3 ligowcy tu ich zjadaja. Nie bylbym tego taki pewien czy on by sobie tak "bez problemow" poradzil w eredivisie. Moze w Venlo czy Emmen, ale w srednim klubie bylby problem, bo on nie robi liczb, ma malo asyst i goli. odpowiedz

Obi - 2 godziny temu, *.chello.pl Powodzenia! odpowiedz

Robin - 2 godziny temu, *.156.17 Zapchajdziura w celu uzupełnienia kadry i wzmocnienia rywalizacji, taki zawodnik treningowy, powiedzmy. odpowiedz

kameleon - 2 godziny temu, *.plus.pl zawsze mnie śmieszy tytuł artykułu "kolejne wzmocnienie" :)

oczywiście powodzenia! odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 2 godziny temu, *.centertel.pl To ten z valecjiiii odpowiedz

Roen - 3 godziny temu, *.chello.pl Potencjał kadry jest na fazę grupową Ligi Europy. Pytanie tylko w jakiej formie są poszczególni zawodnicy? odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Roen: Potencjał jest, ale wuefista nie umie wykorzystać tego potencjału. Dostał wzmocnienia jakie chciał, a nadal gramy piach. odpowiedz

vuko = Pinokio - 1 godzinę temu, *.master.pl @Pawełek: nie obrażaj nauczycieli WF. Do WFisty to daleka droga odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No i super wiadomość.Teraz żeby tylko VUKO potrafił to wszystko ogarnąć i poukładać i grać zawsze najmocniejszym składem i tymi Legionistami którzy są w gazie i w najlepszej formie i z zaciśniętymi zębami zap.....laja na boisku dla LEGII I JEJ KIBICÓW!!! A teraz panowie proszę bez kontuzji i w sobotę kiełbasy w górę i golimy Górnik.Jazda na pełnej po zwycięstwo!!!Pozdrawiam wszystkich LEGIONISTÓW odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Transfery w tym okienku najlepsze od wielu wielu lat..... ciekawe czy Trener sprosta zadaniu bo teraz wszystko w jego rękach. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl @Alan: Transfery fajne tylko czy zdążymy z formą zanim przegramy wszystko co jest do wygrania odpowiedz

RobL - 3 godziny temu, *.centertel.pl Leśny dziadek no z tym jarząbkiem to sztos ale na poważnie to jeżeli nie kupią jednego napakowanego pomocnika np.Drygasa to nie pomoże 5 Valencii odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @RobL: Mam nadzieję na coś innego, że wreszcie właściciel ogarnie klub i będziemy się cieszyć nie tylko z MP czy PP, ale również z tego, że grając np. z Omonią, będziemy się cieszyć z pełnej dominacji przez 90 minut i pewnej wygranej. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 nie widze go ... poki co. ale oby odpalil. powodzenia ananasie odpowiedz

xxx - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com:

U nas nie ma trenera i taktyki ! Ten co zasługuje postawą na boisku dostaje ławę w nagrodę a ten co nie zasługuje ( Karbo) z taką formą nie powinien mieć pierwszego składu . odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.101 Jeszcze jest potrzebna jedna ZASADNICZA ZMIANA - która w trybie pilnym powinien podjąć właściciel klubu - / bo tylko on jest w tym władny / i może spełnić się życzenie Joela Valenci cytat : "Wiem, że drużyna gra o fazę grupową Ligę Europy UEFA chciałbym zajść w tych rozgrywkach jak najdalej - powiedział Valencia cytowany przez oficjalną stronę klubu. " W przeciwnym wypadku szanse na spełnienie tego są bliskie zeru . odpowiedz

Cezary1916 - 4 godziny temu, *.com.pl Witamy w Warszawie i powodzenia. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Cieszy mnie to, że władze klubu cieszy pozyskanie zawodnika. Jestem zadowolony, że właściciel jest zadowolony ze sposobu prowadzenia klubu. Jestem zachwycony, że trener jest zachwycony zachwycającym stylem gry zespołu. Pozdrawiam wszystkich, którzy są wniebowzięci i uwielbiają to, co się dzieje w Legii. Tylko tego nam potrzeba - żeby uśmiechać się i akceptować wszystko i wszystkich.

Jarząbek... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Obcy: Przecież wpis radosny, no co Ty:))) Źle to odebrałeś kolego. odpowiedz

Hg - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: spieprzaj dziadu odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hg: Dobrze proszę Pana, dzisiaj już nic nie napiszę. odpowiedz

Hg - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: no i git dziadygo odpowiedz

BERGMAN - 4 godziny temu, *.net.pl Ostatnie zdanie idealnie podsumowuje to wzmocnienie..... odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dobra wiadomość. Mam nadzieję, że szybko wróci do formy. odpowiedz

Roma - 4 godziny temu, *.plus.pl ciekawe z jakiego powodu nie mieścił się w kadrze meczowej (pytanie retoryczne) odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze Czerczesow i można ruszać do boju. odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Właśnie faken czekałem na tego newsa. Ciekawe czy zagra z hanysami. odpowiedz

Ginpasterz - 4 godziny temu, *.204.214 Ciekawe czy nasz trener będzie potrafił to jakoś poukładać. Transfery przynajmniej na papierze wyglądają obiecująco. Tyle tylko, że z gry nic nie wynika. A za tydzień i mam nadzieję za dwa najważniejsze spotkania w sezonie. odpowiedz

eN - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Piłkarz roku ekstraklasy odbija się od drugiej ligi angielskiej przykre bo pokazuje gdzie ta nasza ekstraklasa jest odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @eN: No jak to gdzie? :) Piłkarz sezonu 18/19 ławka w średniaku Championship (oszałamiające nieco ponad 5 godzin grania w 19 meczach,średnia po kwadransie w tych,co wystąpił); piłkarz sezonu (wybrany raczej dla beki) 19/20 transfer/zainteresowanie Göztepe...W Polsce fajnie i miło się gra,tak...niewymagająco,bo do braku sukcesów w pucharach każdy przywyknąć zdążył, więc nikt nie wymaga cudów, fajne i w miarę pełne stadiony,kasa odpowiednia- bo nikt by tyle gdzie indziej anonimom nie płacił, i co lepszemu uda się wyjechać szybciej niż przyjechał. W razie braku wyników winny trener,w razie przegranej - wyciąganie wniosków... I dlatego odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak nieelegancko,do rymu... ;) odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): oj tak, to niestety pokazuje nam, gdzie jesteśmy - że 32 miejsce w Euopie to nie "zmowa UEFA" tylko faktyczny poziom klubów naszej ligi : (( Dramat, gościu, co w 2-giej lidze angielskiej się nie łapał do składu będzie wzmocnieniem mistrza Polski ... : O



Pomimo marnego wstępu oczywiście się cieszymy, bo na naszą ligę będzie dobry : ) odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @oLaf: chciałoby się powiedzieć: tylko na naszą ligę... odpowiedz

Zbyszek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jutro dowiemy się że okazało się, że jednak nie jest gotowy do gry. A za pół roku może załapie się na ławkę kiedy któryś załapie kontuzję odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Dobrze, że nie w drugą stronę, tzn. dobrze, że nie wypożyczono Legii do Valencii. odpowiedz

