Na stadionach: Dziś zakładamy maski

Wtorek, 22 września 2020 r. 11:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na kolejnych stadionach ligowych wpuszczani są kibice gości, choć obecnie w ograniczonej liczbie, do 50 procent pojemności sektora - dokładnie tak samo jak ma to miejsce w przypadku trybun dla gospodarzy. W Szczecinie, chociaż stadion jest nadal w remoncie i sektora gości brak, Pogoń wpuściła na swoje sektory kibiców Śląska. W ostatni weekend co prawda meczu w Warszawie nie mogli obejrzeć fani Górnika, ale w tym przypadku problem dotyczył pozwolenia ze strony policji. W Poznaniu rozegrano pierwsze od 25 lat derby, ale niestety lechici nieładnie zachowali się wobec skromnej grupy kibiców Warty, zbywając ich przez kilkanaście dni poprzedzających mecz, a następnie już przed bramą sektora gości przy Bułgarskiej odesłano ich z kwitkiem.



Lechici zaprezentowali oprawę z wykorzystaniem pirotechniki. Ultrasowało również Zagłębie Lubin oraz Podbeskidzie (również z piro). Ci ostatni pokazali, że nic sobie nie robią z krytycznych głosów nt. poziomu ich ostatniej prezentacji.



W niższych ligach dobrą oprawę przygotowali fani Ruchu. Derby Łodzi rozegrano niestety bez udziału kibiców gości, a po stronie gospodarzy ograniczenie do 50 procent pojemności stadionu miało wpływ na frekwencję. Oprawa RTS-u mocno przeciętna, szczególnie biorąc pod uwagę jej czytelność. Ultrasowali również kibice Powiślanki i Unii Tarnów. W niższych ligach najliczniej na wyjazdach pokazała się Resovia, ŁKS i KKS Kalisz, który ostatecznie na stadion we Wrocławiu nie został wpuszczony.



Ekstraklasa:



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Raków Częstochowa (202)

Raków jak zwykle pojechał na wyjazd i udało się im dostać na stadion w Bielsku. W sektorze gości zasiadło 202 fanów, w tym jeden lechista. Wywiesili płótno "Podróżnicy" oraz transparent "Grodno. Semper Fidelis 20-22.IX.1939". Gospodarze ze skromną oprawą z wykorzystaniem pirotechniki, nad transparentem "Pozdrawiamy hejterów" i mini sektorówką ze zwierzakiem pozdrawiającym hejterów środkowym palcem.



Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (128)

Wrocławianie pojechali do Szczecina w 128 osób. Na stadion weszli dzięki uprzejmości kibiców Pogoni i zajęli miejsca na górze jednego z sektorów Portowców. Na trybunach 1,8 tys. widzów.



Zagłębie Lubin - Cracovia (100)

Lubinianie na meczu z Cracovią zaprezentowali oprawę składającą się z malowanego transparentu "Ultras Paradise", flag na kijach oraz kilkunastu odpalonych rac. Cracovia pojechała na wyjazd w ok. 100 osób z jedną flagą.



Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (75)

Na poniedziałkowym meczu w Gliwicach zainteresowanie nikłe - na trybunach 2,6 tys. widzów. Młyn Piasta skromny. Jagiellonia przyjechała w ok. 75 osób bez oflagowania.



Lechia Gdańsk - Stal Mielec (70)

Fani Stali wspierani przez Sandecję (2). W sektorze gości wywiesili dwie niewielkie flagi. Na trybunach frekwencja bardzo słaba, na poziomie 4,5 tys. widzów. Lechiści wywiesili transparent "17.09.1939 IV rozbiór Polski".



Legia Warszawa - Górnik Zabrze (-)

11,5 tys. kibiców na meczu. Fani Górnika nie mogli przyjechać, bowiem policja nie wydała pozwolenia legionistom na przyjęcie kibiców gości. W sektorze gości zasiadła jedynie 20-osobowa grupa fanów z KKS-u z dwiema flagami. Legioniści z dobrym dopingiem, ale od stanu 0-3 zaczęło się jechanie z piłkarzami - "Legia to my!", "Co wy robicie, wy naszą Legię hańbicie", "Czyja to wina, że gra chu...wo drużyna?!" oraz "Drita się śmiała, jak dzisiaj mecz oglądała". Oberwało się również arbitrowi, który doczekał się okazjonalnej przyśpiewki.



Lech Poznań - Warta Poznań (-)

Derby Poznania obejrzało ponad 17,5 tys. kibiców. Lechici w dobrej liczbie w "Kotle", gdzie zaprezentowali oprawę. Składały się na nią transparent "Poznań" z herbem klubu, niebieskie i białe chorągiewki oraz świece dymne w barwach. Kibice Warty byli zwodzeni przez pracowników Lecha przez kilkanaście dni nt. biletów na spotkanie przy Bułgarskiej. Warciarze przybyli pod sektor gości z flagą w ok. 100 osób z odpowiednim zapasem czasowym, ale tam lechici zupełnie olali przyjezdną ekipę, informując, że nie będzie dla nich wejścia na stadion. Przyjezdni chwilę pośpiewali i ruszyli do domów.



Wisła Kraków - Wisła Płock (-)

Przy Reymonta 7 tys. kibiców. Wiślacy z przyzwoitym młynem i niezłym dopingiem przez cały mecz.



Niższe ligi:



Termalica Nieciecza - Resovia (230)

Resovia wywiesiła transparent "Stadion dla Resovii". Setka rzeszowian zajęła miejsca na sektorach gospodarzy.



Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź (187)

Łodzianie otrzymali na to spotkanie 50 procent pojemności sektora gości, czyli 200 biletów, które rozeszły się szybko. Ostatecznie do Sosnowca dotarło 187 łodzian, w tym Lech (1). Przyjezdni wywiesili jedną flagę.



Śląsk II Wrocław - KKS Kalisz (140)

Kaliszanie, wspierani przez Widzew (14), Elanę (2) i Ruch (3), przyjechali do Wrocławia w 140 osób. Kilkoma okrzykami zaznaczyli swoją obecność przy stadionie na Oporowskiej, po czym ruszyli w drogę powrotną.



GKS Bełchatów - GKS Tychy (80)

Tyszanie wspierani przez ŁKS (10) z dwiema flagami.



Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice (70)



Widzew Łódź - ŁKS Łódź (-).

Derbowe spotkanie rozegrano bez udziału kibiców gości i z ograniczoną do 50 procent widownią. Wejściówki oczywiście rozeszły się jak świeże bułeczki i na trybunach stadionu RTS-u pojawiło się 5,6 tys. widzów. ŁKS mecz oglądał wspólnie na telebimie. Widzewiacy wywiesili transparenty skierowane do lokalnego rywala: "Całej Polsce naściemniali, że oprawę wyje...li" oraz "Czy w stodole, czy w Hiltonie - wciąż oprawy na poziomie". Derbowa choreografia RTS-u składała się z malowanej sektorówki ze słabo widocznym hasłem "Mamy butelki z benzyną i kamienie wymierzone w ciebie", chorągiewek w barwach i racowiska.



Ruch Chorzów - Lechia Zielona Góra (-)

Chorzowianie zaprezentowali malowany transparent "Dziś zakładamy maski. Dla reszty kraju wzorem strefa oddzielona niebieskim kolorem", nad którym odpalili niebieskie świece dymne oraz race.





Wyjazd tygodnia: brak

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Wartą



