Legia - Górnik bez kibiców gości

Legia Warszawa poinformowała, że mecz z Górnikiem Zabrze odbędzie się bez udziału kibiców gości. "Wynika to z faktu, że aktualnie obowiązujące zezwolenie na przeprowadzenie na stadionie imprez masowych nie dopuszcza takiej możliwości. Po decyzji PZPN umożliwiającej rozpoczęcie działań zmierzających do zmiany zezwolenia, Klub rozpoczął niezbędną procedurę administracyjną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga dodatkowych opinii Policji i Sanepidu, a następnie wydania decyzji administracyjnej przez Prezydenta Warszawy. Procedury formalne wciąż się toczą, a Klub nie ma wpływu na ich przebieg" - czytamy w komunikacie klubu.

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jaja sobie z ludzi robią.

odpowiedz

Ads - 2 godziny temu, *.plus.pl Piłka Nożna Dla Kibiców Gości , Oszukańce J....pzpn odpowiedz

Pinokio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze nie wpuścić mediów i można wciskać bajeczkę o wysokiej wygranej Legii odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.virginm.net je..ć takie rozgrywki odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ja pierd... a już się cieszyłem. Górnik zawsze u nas ma dobry doping i był by też na pewno mocny doping z naszej strony a tak to Ch... odpowiedz

Rusek - 3 godziny temu, *.154.128 Prawidłowa decyzja ile to razy kibice (L) nie zostali wpuszczeni na stadion gospodarzy w meczu ligowym. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Oszuści. Piłka nożna dla kibiców. odpowiedz

Bpgi - 3 godziny temu, *.chello.pl Piłka nożna dla kibiców odpowiedz

