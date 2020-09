Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie el. LE

W piątek, 18 września o godz. 14 w Nyonie odbędzie się losowanie par 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Jeżeli "Wojskowi" wyeliminują w 3. rundzie Dritę Gnjilane, to trafią na jednego z 14 rywali ze ścieżki mistrzowskiej. W tym losowaniu Legia nie będzie rozstawiona, ponieważ rozstawienie mają drużyny, które odpadły z eliminacji Ligi Mistrzów w 3. rundzie (5 zespołów). W 4. rundzie eliminacji Ligi Europy rozgrywane jest tylko jedno spotkanie, a jego gospodarz zostanie wyłoniony podczas piątkowego losowania. Zespoły rozstawione Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) Young Boys Berno (Szwajcaria) Crvena zvezda Belgrad (Serbia) * Qarabağ Ağdam (Azerbejdżan) Dinamo Brześć (Białoruś) Drużyny nierozstawione Legia Warszawa / Drita Gnjilane (Kosowo) FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) / FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / NK Celje (Słowenia) Kuopion Palloseura (Finlandia) / Sūduva Marijampolė (Litwa) Djurgardens IF (Szwecja) / CFR Cluj (Rumunia) KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / Dinamo Tbilisi (Gruzna) Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Dundalk FC (Irlandia) Floriana (Malta) / Flora Tallin (Estonia) KF Tirana (Albania) - wolny los Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - wolny los Riga FC / SP Tre Fiori (San Marino) [ mecz przerwany, zostanie dokończony 18.09. o 9:00 ] / Celtic FC (Szkocja) * przekreślone drużyny - ze względów politycznych Legia/Drita nie będą mogły trafić na Crvenę zvezdę Belgrad. Liga Europy 2020/21

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl Bialorusinim w tym momencie nie pilka w glowie wiec moze wylosowac Brzesc? odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.kampinostelco.pl @Pawciu:

Najpierw trzeba uporać się z kimś z Kosowa, a już większość trzęsie portkami

I słusznie!!! odpowiedz

SteveWonder - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mam przeczucie, że trafimy na Brześć :) Zobaczycie! :) odpowiedz

KuraK - 5 godzin temu, *.centertel.pl KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / Dinamo Tbilisi (Gruzna)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Dundalk FC (Irlandia)

Linfield (Irlandia Północna) / Floriana (Malta) [mecz trwa] / Flora Tallin (Estonia)

KF Tirana (Albania) - wolny los

Kuopion Palloseura (Finlandia) / Sūduva Marijampolė (Litwa)



Opcje marzen trafic pare nierozstawiona.

3 pary beda dobrane calkowicie z druzyn nierozstawionych.

odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.net.pl Bialorusinim w tym momencie nie pilka w glowie wiec moze wylosowac Brzesc? odpowiedz

Danie(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl no to Celtic... odpowiedz

Rzepa - 3 godziny temu, *.chello.pl @Danie(L): może być.. odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Rzepa: Tak jest !! odpowiedz

Ginpasterz - 5 godzin temu, *.194.50 Bądźmy poważni. Z taką grą to strach w 3 rundzie. Tylko mega fart w losowaniu i mecz u siebie z Brześciem lub zwyciezcą Finowie/Liitwa. Chyba, że z jakiegoś powodu zaczną grać tak jak od nich oczekujemy to wtedy będzie dobrze. Ale wg zasady jak się trenuje tak się gra to będzie ciężko. odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl Dobrze rozumiem że 5 par będzie z nierozstawionych? odpowiedz

Legionisci.com - 5 godzin temu, *.Legionisci.com @Piotrek: 3 pary zostaną stworzone z zespołów nierozstawionych, natomiast 5 par to drużyna rozstawiona z nierozstawioną. odpowiedz

anty vuko - 5 godzin temu, *.vectranet.pl nie widać szans niestety odpowiedz

Bili - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dynamo Brześć i mamy awans odpowiedz

Świstak666 - 5 godzin temu, *.chello.pl Karabach(w Warszawie) lub Dynamo Brześć. Z resztą odpadka :( odpowiedz

Czaro - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Damy rade odpowiedz

Majkel - 4 godziny temu, *.chello.pl @Czaro: bez klaufa na ławce? odpowiedz

