Górnik nie wygrał przy Łazienkowskiej od 22 lat

Ostatnie ligowe wyniki Legii z Górnikiem przy Łazienkowskiej 3 to: 5-1, 4-0, 2-0, 1-0, 3-1, 2-0. Czy ta dobra seria zostanie podtrzymana w sobotę? Kurs na wygraną mistrza z liderem w Fortunie wynosi 1,62 . O ile legioniści w Zabrzu legioniści grają ze zmiennym szczęściem, o tyle na własnym boisku od dawna zdecydowanie górują. Po raz ostatni w Warszawie zabrzanie wygrali 18 października 1998 roku, czyli niemal 22 lata temu. Ostatni punkt ze stolicy Górnik wywiózł w sierpniu 2014 roku, czyli od ośmiu spotkań. Ligowy bilans meczów Legia - Górnik przy Łazienkowskiej 3 od ostatniej porażki "Wojskowych" z Górnikiem u siebie to: 15 zwycięstw Legii i 5 remisów, bilans bramek 41-12. Zabrzanie rozpoczęli sezon 2020/21 od trzech przekonujących zwycięstw w lidze i wygranej w Pucharze Polski. Aktualnie są samotnym liderem Ekstraklasy, więc sobotnie starcie zapowiada się więc bardzo ciekawie. Kurs na to, ze obie drużyny strzelą gola wynosi 1,70 . FORTUNA: LEGIA WARSZAWA - GÓRNIK ZABRZE 1 1.62 X 4.31 2 5.70 Wszystkie kursy na mecz Legia - Górnik Zabrze Oficjalny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę dla nowych graczy: Pierwszy zakład do 200 PLN bez ryzyka, bonus od pierwszego depozytu aż 2000 PLN + 20 PLN bonusu a rejestrację. Szczegóły oferty

Szelka - 25 minut temu, *.chello.pl Śmiało można typować, iż ew. remis Legii w sobotnim meczu z Górnikiem będzie niewątpliwym sukcesem...myśli szkoleniowej Vuko. odpowiedz

Ivan - 34 minuty temu, *.centertel.pl To w sobotę wygraja. Tak samo bylo z cracovia i innymi zespolami w ostatnich sezonach... odpowiedz

Elquatro - 43 minuty temu, *.chello.pl #Hasi wróć odpowiedz

Zorro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja bym nie był pewny że L wygra.

Popatrzcie TYLKO na ten rok kalendarzowy, bo po pandemii jest jeszcze większa przepaść.



RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Górnik Zabrze 20 39 12 3 5 36-22 8 1 2 26-13 4 2 3 10-9

2. Legia Warszawa 20 37 11 4 5 34-18 6 1 3 22-10 5 3 2 12-8 2 3 1 0 1 2-2

3. Lech Poznań 20 37 10 7 3 43-22 7 2 1 24-7 3 5 2 19-15 2 3 1 0 1 2-2 odpowiedz

VukoWON - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to teraz wygra.

vuko mu to zagwarantuje odpowiedz

Qwer - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak widze taki wpis to już wiem kto wygra. Ile to juz było takich przełamań w ostatnich dwoch latach :(( odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl taa Pogoń też kiedyś daawno temu z Legią nie wygrała,jak zaczniecie tak pisać to przerwą passę :) odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.co.uk Trzeba wygrac z kurnikiem, zeby nie odskoczyli. LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Bul glowu - 4 godziny temu, *.46.226 Spokojnie, vukovic da na przelamanie odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.214.250 ostatnio niestety nie jedna druzyna przelamywala swoje zle passy na Ł3 ..... odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl No i znowu hanysy nie wygrają faken. Legia pod wodzą Vuko wyleje kubeł zimnej wody na brudne pyski hanysów. Przy okazji w końcu się umyją faken... odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.co.uk @Władeczek: obys mial racje.. jesli wygramy odpalam maciore! :o) odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Władeczek: jak wygra Legia to stawiam maciorę odpowiedz

coach - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dzień dobry, nie zaglądałem na stronę Legioniści od dwóch dni. Czy drużyna ma już trenera? Czas leci. odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.co.uk @coach: Loczek czeka az znowu nas wylecza z pucharow, omonia nie wystarczyla.. odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @coach: dalej buco odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl A jaki kurs na pewny rzut karny dla Górnika? "Niespodziance" musi sędzia "pomóc"... odpowiedz

... - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejne historyczne wydarzenie na konci buco. odpowiedz

