Futsal

LZS Bojano 2-3 Legia Warszawa

Niedziela, 20 września 2020 r. 18:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z LZS Bojano 3-2 (3-1). Legioniści objęli prowadzenie w 4. minucie po trafieniu Pawła Tarnowskiego. Przez kolejne 10 minut bramek nie obejrzeliśmy. W 15. minucie Tarnowski wślizgiem podwyższył na 2-0. Chwilę później gospodarze mieli przedłużony rzut karny (po przekroczeniu limitu przewinień w jednej połowie), ale świetnie obronił go Warszawski. Goście wyprowadzili kontrę, którą pięknie wykorzystał Paweł Tarnowski kompletując hat-tricka. W 19. minucie gospodarze ponownie mieli przedłużony rzut karny i tym razem Maciej Osowski nie dał szans golkiperowi Legii, strzelając w prawy dolny róg. Do przerwy legioniści wygrywali więc 3-1.



W drugiej połowie padła tylko jedna bramka - trzy minuty przed końcem zdobyli ją gospodarze, ale nie zdołali doprowadzić do remisu. W ostatnich sekundach legioniści mieli doskonałą okazję na podwyższenie prowadzenia, ale w ostatniej chwili zespół z Bojano uratował obrońca.



Za tydzień legioniści zagrają w Gdańsku z AZS-em UG. Pierwszy mecz w Warszawie odbędzie się 4 października o godz. 18:00, a rywalem będzie z KS Gniezno.



Futsal: LZS Bojano 2-3 (1-3) Legia Warszawa

0-1 - 4' Paweł Tarnowski

0-2 - 15' Paweł Tarnowski

0-3 - 17' Paweł Tarnowski

1-3 - 19' Maciej Osowski (przedłużony karny)

2-3 - 37' Nikodem Czaja



