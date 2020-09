III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-0 Legia II Warszawa

W meczu 7. kolejki III ligi rozegranym w Grodzisk Mazowieckim Legia II Warszawa przegrała 0-4 z Pogonią. Do przerwy gospodarze prowadzili 2-0. Fotoreportaż z meczu - 33 zdjęcia Woytka Od początku przewagę osiągnęli gospodarze. W 3. minucie Ariel Mosór zablokował strzał do pustej bramki. W 25. minucie akcja prawym skrzydłem Pogoni przyniosła efekt i Michał Strzałkowski wpakował piłkę do pustej bramki z kilku metrów. Do końca pierwszej połowy gospodarze bez problemów radzili sobie z próbami ataków Legii. W 43. minucie po strzale z ostrego kąta Tobiasza uratował słupek, ale minutę później musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale zza pola karnego Jakuba Kołaczka. Na drugą połowę nie wyszedł Inaki Astiz, który w końcówce pierwszej części gry doznał urazu mięśni brzucha. Trener Sokołowski zastąpił także Radosława Cielemęckiego Nikodemem Niskim. Początek mógł być udany bo Szymon Włodarczyk strzelił gola, ale sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej. Z czasem gra się wyrównała i w 68. minucie płaskim strzałem Tobiasza pokonał Patryk Szymański. Dwie minuty później po błędzie obrońców Sebastian Kobiera przelobował bramkarza Legii, piłka odbiła od słupka wpadła do bramki. 27 września o godz. 11:00 rezerwy stołecznego zespołu podejmą w Grodzisku Świt Nowy Dwór Mazowiecki. III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - (2-0) Legia II Warszawa 1-0 - 25' Michał Strzałkowski 2-0 - 44' Jakub Kołaczek 3-0 - 68' Patryk Szymański 4-0 - 71' Sebastian Kobiera Legia II: 1. Tobiasz – 7. Wojtysiak (65' 19. Kwiatkowski), 3. Astiz (46' 15. Pruchnik), 4. Mosór, 16. Konik – 6. Kisiel, 24. Kurowski (70' 8. Waniek) – 18. Cichocki, 11. Ciepiela (65' 21. Kwietniewski), 17. Cielemęcki (46' 23. Niski) – 9. Włodarczyk żółta kartka: Pruchnik (Legia II) Fotoreportaż z meczu - 33 zdjęcia Woytka fot. Woytek / Legionisci.com Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Kamil - 2 minuty temu, *.amazonaws.com Zmiana trenera na duży plus, jak wszystko za Mioduskiego-won, zabierz ze soba sztaby szkoleniowe z 1 i 2 druzyny, bez was nie moze byc gorzej! odpowiedz

Rozdadek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo dla chłopaków z Grodziska. Legia II to tak jak pisałem żeby nie spadli bo piłkarsko tak jeden ze słabszych teamów patrząc przez pryzmat ostatnich lat. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 I po co to trzymać ożywić? Wyrzucić tych trenerów zawodowców. To farbowane lisy. odpowiedz

FWK - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Pogon. Grodzisk Mazowiecki to prezny fc Legii a wy ku...a chlopakom co jezdza na L3 i jezdzili na wyjazdy a jak korona minie napewno znow rusza w a Polske lub europe jedziecicie??? Zamiast brac mlodziez z innych wojewodztw moze warto sprawdzac mazowsze i okolice przynajmniej wyprowali by sobie zyly za to ze spelniaja swoje dzieciece marzenia odpowiedz

Sochaczew (L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl (Levinho) onet. pl a Ty cwaniaczku z kad jesteś?! Miastowy wielki się znalazł! A z butów słoma wystaje! odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Żenada.... 0-4 z prowincją.... Wyp... natychmiast tego klapoucha... Zamiast przedłużać kontrakt z Jedza kasę zainwestować w szkoleniowców... Jak nie umieją znaleźć to podkupić z Amici.... Albo innego Lubina.... odpowiedz

Prazanin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @(Levinho) onet. pl: nie wiem skąd jeteś, ale to co napisałeś pokazuje że jestes pastuchem Obrażasz klub, który z Legią współpracuje.... I to ty powinieneś wyp.... odpowiedz

lolo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl A tak chcieli do drugiej ligi! Z czym do ludu! Przecież to jest żenada! Wstyd!!! odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Dawno już pisałem, że z tym pseudo trenerem to będzie tylko walka o utrzymanie........W jedynce dzisiaj zagra co najwyżej 16 tu zawodników, a kadra liczy 25. Trzeba wzmacniać rezerwy tymi co są w jedynce i na ławkę się nie łapią. tak robił łach i dlatego awansowali do 2 ligi. Za co oni im płacą ( tym co nie grają ) ??? Samymi młodymi i jednym dziadkiem ( Astiz ), awansu nigdy nie będzie tylko coraz większe bęcki........Klub jest źle zorganizowany. Amatorszczyzna pełną gębą. zdolni wychowankowie odchodzą za ekwiwalent..........AMATORKA !!!!!!!!!! odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy aby na pewno tą drużynę prowadzi właściwy człowiek??? odpowiedz

OBOP - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat . Piłkarzyki którzy aspiruja do pierwszej drużyny są słabi . Druga drużyna od lat to porażka. odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie piłkarze wskazali sobie swoje miejsce w szeregu. Na chwilę obecną nikt z tej ekipy nie może aspirować do gry w pierwszej drużynie. I obawiam się że ta chwila nigdy nie nastąpi. odpowiedz

