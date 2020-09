Konferencja przedmeczowa

Vuković: Górnik będzie grał o wyższe cele

Piątek, 18 września 2020 r. 16:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie podchodzę do tego meczu jak do klasyku, bo jako zawodnik Legii tych klasyków nie grałem. Na pewno doceniamy klasę i to, jak Górnik zaczął sezon. Wydaje mi się, że w lidze nic nie może mnie zaskoczyć. Drużyna Górnika, która niedawno była w dolnej ósemce - jak Raków czy Zagłębie - pokazuje, że ta linia jest bardzo cienka. Co sezon powtarza się to samo - kilka drużyn wcześniej walczących o utrzymanie w następnym jest kandydatem na coś więcej. Myślę, że z Górnikiem będzie podobna sytuacja - będą bić się o wyższe cele. My też zaczęliśmy sezon nieźle i szykujemy się, by zaprezentować się jak najlepiej. Chcemy na naszym stadionie świętować pierwsze zwycięstwo ligowe w tym sezonie - mówi Aleksandar Vuković.



Valencia jeszcze poczeka

- Joel Valencia nie będzie brany pod uwagę w jutrzejszym meczu. Ma dopiero dwa treningi z drużyną. Możliwe, że jeżeli nie w czwartek, to w przyszłej ligowej kolejce będzie mógł zagrać. To i tak bardzo szybko. Valencia jest zawodnikiem podobnym do kilku zawodników z naszej kadry. Ma podobny styl jak Luquinhas czy Kapustka, może grać na kilku pozycjach w ofensywie - jako jeden z dwóch napastników, na "dziesiątce", na skrzydle, a nawet jako "ósemka". Pod tym kątem daje nam bardzo dużo możliwości w zależności od potrzeb drużyny na dany mecz.



Antolić blisko przedłużenia umowy

- W ostatnim czasie jest trochę zamieszania wokół Antolicia. W sobotę będzie brany pod uwagę i prawdopodobnie wyjdzie na boisko. Liczę na to, że temat przedłużenia kontraktu powinien skończyć się dobrze dla nas wszystkich i wkrótce będzie zamknięty.



Wszołek i Juranović

- Paweł Wszołek wraca nieco dłużej niż Josip Juranović. Sytuacja kadrowa w drużynie jest coraz lepsza. Można powiedzieć, że poza Kostorzem i Vesoviciem wszyscy biorą udział w treningach. O tym kto zagra i ile może zagrać, decydują treningi. Obaj są coraz bliżej i nie wykluczam, że będą brani pod uwagę w dwudziestce meczowej.



Karbownik do środka? Rafael Lopes dostanie więcej minut

- Biorę pod uwagę Michała Karbownika na grę w środku pola. W tej chwili mamy do dyspozycji zawodnika, który może dać na jakość na boku obrony, więc w zależności od stanu naszej kadry, będziemy korzystać z Michała na różnych pozycjach.



- Rafael Lopes pojawił się na boisku w Płocku i dał istotną zmianę, choć grał krótko. Pokazał, że można na niego liczyć. Na treningach też to pokazuje i bardzo mnie to cieszy. To kolejny zawodnik, który wcześniej nie był gotowy, a teraz dochodzi do dyspozycji. W tej chwili możliwe jest, że dostanie więcej minut.



Liga Europy

- Glasgow Rangers jest drużyną wyższej klasy niż Qarabag. Prezentują zdecydowanie wyższy poziom, ale przyjdzie czas, aby bardziej skupić się na drużynie z Azerbejdżanu. Mam nadzieję, że po czwartkowym meczu będziemy ją analizowali. Wiemy, że 2 lata temu występowali w Lidze Mistrzów, więc mają świeższe wspomnienia od nas.



- Z kolei Drita nie gra jeszcze swoich meczów ligowych, więc do analizy będziemy mieli ich mecz z Ligi Europy. Gramy u siebie, co jest dla nas dużym plusem. Przy tym niekorzystnym scenariuszu, gdzie z niżej notowanymi drużynami gramy tylko jeden mecz, jest to dla nas ułatwienie. Mamy szczęście do losowania meczów domowych - trzeba to odnotować.