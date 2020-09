Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Gracze Akademii z rocznika 2007 rozegrali sparing z Ursusem. Po bezbramkowej I połowie, po przerwie posypały się bramki - najpierw dla Legii, a w końcówce dla Ursusa, który na 2 minuty przed końcem wyrównał na 2-2. Z kolei w B klasie, oparta głównie na juniorach drużyna UWKS Legii pokonała 2-1 Akademię Piłkarską Brychczy. Legia U14 2-2 (0-0) KS Ursus 07 Gole: 1-0 39 min. Stanisław Gieroba (dob. strz. Kuby Soleckiego) 2-0 54 min. Stanisław Gieroba (karny po faulu na Macieju Jeleńskim) 2-1 66 min. Karol Gadziała (rzut wolny) 2-2 68 min. Karol Gadziała (grano 2x35 minut) Strzały (celne) [10-70']: Legia 16 (12) - Ursus 9 (7) Legia: Dawid Ostrowski - Maciej Jaroszewski, Leon Ziętek, Leon Falecki, Sebastian Baranowski - Maciej Jeleński, Aleksander Iwańczyk, Kuba Nawrocki, Kuba Solecki, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Aleks Płoszka, Mateusz Różański Trener: Jakub Renosik B klasa: UWKS Legia 2-1 AP Brychczy Gole: 1-0 10 min. Jakub Korczak (samobójcza, as. Kacper Cetlin) 1-1 53 min. Bartosz Łysakowski 2-1 55 min. Antoni Sidor (karny po faulu na Arkadiuszu Waszaku) UWKS Legia: Jakub Żołędowski [03] - Konrad Kisiel [02], Damian Borowski, Kacper Kubiszer [03], Marcin Staszyc [03] - Michał Rak [03](46' Mikołaj Wiśniewski [03]), Karol Sulkowski [02], Kacper Cetlin (90'Karol Gozdalik [03]), Antoni Sidor [04], Mateusz Zalega [03](65'Kacper Polak [03]) - Arkadiusz Waszak [02](80' Filip Grygorczuk [03]) Rezerwa: Artur Miszkiewicz, Stanisław Kucharski [03](br), Kacper Romanowski [03] Trener: Łukasz Winek

