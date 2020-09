9 medali na torowych MP we wrotkarstwie

Zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii zdominowali torowe mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, które odbyły się w Dusznikach-Zdrój. Marek Kania zdobył 3 medale (1x złoto, 2x srebro), Mateusz Kania kolejne trzy (2x złoto, 1x srebro). Ponadto legioniści triumfowali w sztafecie 3000m, w składzie Marek Kania, Mateusz Kania i Karol Karczewski. Karol indywidualnie wywalczył brązowy medal na dystansie 5000 metrów. Brąz zdobyła również Maria Kania na 500 metrów. Wśród młodzieżowców legioniści bez medali, ale na wyróżnienie zasługują wyniki osiągane przez Ulę Dymkowską, Zofię Szombarę, Gabrielę Puczen, Adelę Strygner oraz najmłodszą z legionistek - Marię Blinow. Wyniki legionistów na Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie szybkim 2020: 200m (mężczyzn): 1. Marek Kania 18,67s, 2. Mateusz Kania 18,94s, 7. Karol Karczewski 20,95s 200m (kobiety): 4. Maria Kania 22,76s 500m (kobiety): 3. Maria Kania 53,647s 5000m (kobiety): 4. Maria Kania 500m (mężczyzn): 1. Mateusz Kania 46,052s, 2. Marek Kania 46,069s, 4. Karol Karczewski 48,568s 5000m (mężczyzn): 1. Mateusz Kania, 2. Marek Kania, 3. Karol Karczewski 3000m sztafeta amerykańska (senior): 1. Legia Warszawa (Marek Kania, Mateusz Kania, Karol Karczewski) 4:24.294 100m wspólny start (juniorki): 5. Maria Blinow 18,279s 200m wspólny start (juniorki): 5. Maria Blinow 28,58s 400m wspólny start (juniorki): 5. Maria Blinow 56,77s

