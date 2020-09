Kibice Legii złożyli wieniec przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie

Piątek, 18 września 2020 r. 11:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W 81. rocznicę ataku sowieckiej Rosji na walczącą z Niemcami Rzeczpospolitą kibice Legii złożyli wieniec "Ofiarom sowieckiej zbrodni, kibice Legii Warszawa" i zapalili znicze na Placu Muranowskim, przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.



"17 września 1939 to symboliczna data początku upadku II Rzeczypospolitej. Tego dnia w Warszawie Niemcy zbombardowali Zamek Królewski. O bestialstwie rosyjskiego okupanta niech świadczy fakt, że nieco później, w czasie słynnej bitwy pod Lenino, ponad 600 walczących po stronie sowieckiej Polaków, tzw. Kościuszkowców, uciekło na niemiecką stronę poddając się do niewoli. A formujący z wydobytych z ruskiego jarzma w ZSRS polską armię gen. Anders we wrześniu'42 o swoich żołnierzach raportował tak: 'Nastroje wśród naszego wojska i uchodźców; nawet ta mała ilość lewicowców zaprzysiężonych, jaka była, została gruntownie wyleczona. Szalona nienawiść do bolszewików (...). Panuje niezwykły patriotyzm. Ogromna religijność. Trzeba ich bardzo trzymać, boby mordowali bolszewików przy każdej okazji' Trudno o lepszy komentarz..." - przypominają legioniści z grupy OFMC.







fot. OFMC