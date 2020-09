Juchniewicz: Chcemy powalczyć o ekstraklasę

Sobota, 19 września 2020 r. 07:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii w najbliższą niedzielę, wyjazdowym meczem z LZS-em Bojano rozpoczną rozgrywki I ligi w sezonie 2020/21. Celem naszej drużyny, która przypomnijmy na zapleczu ekstraklasy grać będzie jako beniaminek, jest wywalczenie awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. - Jeśli chodzi o najbliższy sezon, nie ukrywamy, że chcemy powalczyć o ekstraklasę. To nasz główny cel - mówi trener futsalistów Legii, Paweł Juchniewicz.



- Jako drużyna, jako Legia, zawsze stawiamy sobie ambitne cele. Ambitnym celem naszego prezesa i zarządu jest, by w niedługim okresie walczyć o mistrzostwo Polski. Nie ukrywamy, że jeżeli tylko będzie to możliwe, będziemy robili wszystko co w naszych nogach i głowach, aby o wspomniany awans powalczyć. Oczywiście mamy świadomość, że przeskok z drugiej do pierwszej ligi będzie dosyć duży, ale liczę że drużyna jest już na tyle mocna i zgrana, że nie będziemy płacili frycowego, tylko od pierwszego meczu będziemy stawiani w roli faworyta w każdym spotkaniu. Czekamy na nadejście pierwszej kolejki, wszyscy naładowani energią - dodaje szkoleniowiec warszawskiej drużyny.



Początek meczu 1. kolejki w niedzielę, 20 września o 17:00 w Bojanie, w województwie pomorskim. W drugiej kolejce Legię czeka wyjazdowy mecz z AZS-em UG Gdańsk, zaś pierwsze spotkanie przed własną publicznością, w hali przy ul. Gładkiej 18 (OSiR Włochy) będzie miało miejsce w niedzielę, 4 października o 18:00 z KS Gniezno.