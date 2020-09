Vuković: Górnik nas nie zaskoczył

Aleksandar Vuković (trener Legii): Górnik niczym nas nie zaskoczył. Taka była po prostu dyspozycja lub energia danego dnia. Zawsze jest ona na różnym poziomie w dwóch drużynach. U nas zabrakło dzisiaj dobrej dyspozycji. To był mecz, jakiego od dłuższego czasu nie widziałem w naszym wykonaniu. Początek wyglądał bardzo słabo, źle weszliśmy w mecz i za to zostaliśmy ukarani. Potem w dużej mierze zadecydowało to o tym, że trudno było odmienić losy spotkania. Co prawda czasu było sporo, ale za dużo błędów i złych rzeczy w naszej grze pojawiło się, aby myśleć o lepszym wyniku. Jesteśmy ponad miesiąc po zdobyciu mistrzostwa, a teraz jesteśmy w zupełnie innym momencie. Trzeba to przyjąć i poradzić sobie z tym. Musimy patrzeć przed siebie. Spory fragment meczu dzisiaj to gra, która nie wystarczyłaby na żadnego przeciwnika - tym bardziej na Górnika Zabrze. Powinniśmy to zmienić jak najszybciej i jestem pewny, że to się uda. Ta drużyna jeszcze nie raz pokaże jak duże ma możliwości. Na razie to wszystko nie wygląda tak, jak powinno. Już niedługo gramy kolejny mecz, w którym będzie trzeba zaprezentować się zupełnie inaczej. Nie mamy innego wyjścia niż zagrać lepiej w europejskich pucharach. Każdy najbliższy mecz jest zagadką, nie można powiedzieć, że wygramy w czwartek. Po prostu zawsze trzeba zrobić wszystko aby zwyciężyć. Osobiście zawsze mecz piłkarski traktowałem jako rywalizację, gdzie przeciwnik też ma swoje ambicje. Porażka zawsze jest możliwa, ale na pewno nie po takiej grze, jaką zaprezentowaliśmy na początku. Tak nie można grać przeciwko żadnemu rywalowi. Jeżeli piłkarz drużyny przeciwnej biegnie przez 50 metrów i jest nieatakowany albo klepie na piątym metrze od naszej bramki, to jesteśmy poniżej od tego, co jest potrzebne, aby myśleć o dobrym wyniku. Grając tak nie ma żadnej szansy na korzystny wynik. Nie pamiętam za mojej kadencji spotkania, kiedy tak źle zaczęliśmy spotkanie. Ten moment jest dla mnie podobny do początku poprzedniego sezonu. Nie czytam jednak i nie słucham tego, co teraz o nas piszą. Wiadomo, jaka jest kreowana atmosfera. Mieliśmy bardzo dobrą okazję na dobry start w lidze. Przegraliśmy w Europie po dogrywce grając w dziesiątkę, co się może zdarzyć. W żadnym momencie nie było w nas rezygnacji. Musimy skupić się na boisku i na tym, że zawsze będzie budowana atmosfera euforii lub nie wiadomo jak trudnej sytuacji wokół klubu. Nie możemy brać tego do serca, bo będziemy sobie tylko utrudniać życie. Postaram się przekonać również do tego zawodników. Następny mecz będzie okazją, żeby zagrać zupełnie inaczej. Dwie zmiany w przerwie nie muszą świadczyć o błędach w ustawieniu wyjściowej jedenastki. Teraz, kiedy mamy nowe przepisy, to będzie się częściej zdarzało niż zazwyczaj. Mamy pięć zmian, a także zawodników, którzy nie mogą grać przez cały mecz i dlatego z tego korzystamy.

Komentarze (90)

+ dodaj komentarz

dodaj

W.........j - 29 minut temu, *.t-mobile.pl " mniej niż zero, mniej niż zero " vu vuu vuko!!! odpowiedz

Sektor 200 - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Ty amatorze zabieraj swoje DNA z mojej ukochanej Legii. Ty pojęcia nie masz o grze w piłkę. odpowiedz

Pinokio Won - 41 minut temu, *.t-mobile.pl bco i HONOR hahaha odpowiedz

Adam - 47 minut temu, *.chello.pl 'Górnik nas nie zaskoczył, spodziewaliśmy się wpier***lu i się sprawdziło' odpowiedz

Analiza⚽️Analizuje⚽️Analize - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Potem w dużej mierze zadecydowało to o tym, że trudno było odmienić losy spotkania. Co prawda czasu było sporo, ale za dużo błędów i złych rzeczy w naszej grze pojawiło się, aby myśleć o lepszym wyniku. Powiedział trener Legii Warszawa Pytanie? Co sztab szkoleniowy robi?głéboka analiza? odpowiedz

Tomi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co on pier...? odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.centertel.pl VUKOVIC HONOR ODEJDŻ odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.centertel.pl VUKOVIC HONOR ODEJDŻ odpowiedz

KiKiRiKi - 1 godzinę temu, *.221.233 Gratuluję trenerskiego nosa, takich szkoleniowców nam właśnie trzeba, którzy nie dają się niczym zaskoczyć i mężnie przyjmują na klatę całe pasmo porażek. odpowiedz

pnk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli rozumiem, że spodziewał się tego że Legia na początku nie będzie mogła wyjść spod swojej bramki... Super. odpowiedz

ABC - 1 godzinę temu, *.master.pl wstydu nie masz serbska trenerzyno.. sp..j PINOKIO !!! odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.mm.pl Przestań kur.. a obrażać moją Legię i wypie... alaj.

odpowiedz

Vuko won - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Won z Legii parodysto. Dość hańbienia naszego klubu i tych barw! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Darek przytuli 8 melonow za Karbo, po co mu 2 melony z pucharow. Jestesmy fabryka do zarabiania kasy na sprzedazy produktow. Reszta sie nie liczy. Moze byc pierdola, zamiast trenera, kaleki biegajace bez sensu, zamiast zawodnikow. Nie ma znaczenia, kto ich sprowadza i kto tym zarzadza. Takim cyrkiem moze i klaun. odpowiedz

Mk - 1 godzinę temu, *.com.pl Obawiam sie ze nasz trener sie wypalil i nie ma pomyslu na gre i nie wie co zrobic aby druzyna grala lepiej, wiec czym predzej trzeba go zmienic na prawdziwego fachowca. odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.chello.pl Dosyć tego! To jest kpina.

W Legii i w reprezentacji potrzebni są trenerzy. TRENERZY, a nie koledzy prezesów.

Dołujemy i to w zastraszającym tempie, a w obu przypadkach nie chodzi o brak wykonawców. Chodzi o brak warsztatów trenerskich. My nie gramy w piłkę...

Może już czas na zaprzestanie eksperymentów i zatrudnienie fachowców

odpowiedz

Vuko won - 2 godziny temu, *.centertel.pl Won z Legii partaczu, dość tańczenia naszego klubu!! odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.chello.pl Apeluję już od kilku tygodni; przestańmy komentować wypowiedzi Vuko ponieważ sami zaczynamy się kompromitować. To, że on tak nadal, to jego problem i jego niechybny smutny koniec, jako trenera. Po prostu starczy! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ginka: Nie masz ochoty, nie komentuj. Ale nie ograniczaj innych, bo tak robi wlasciciel Legii. Jest najmadrzejszy, a kibice to nie znajacy sie debile, ktorzy powinni milczec i patrzec w ciszy, jak kamienie na polu. Pytam sie - na co patrzec? Na upadek ukochanego klubu? Nie wk... ludzi chlopcze. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl My chcemy maciory a nie wuefisty faken! odpowiedz

misio - 2 godziny temu, *.orange.pl w zimę Pudel wykupi najlepszych z Górnika i znów Legia się doczołga do majstra odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Vuko trzymaj się. Będzie dobrze .

Wiesz jak jest.

Legia Mistrz!

Nasza Legio będziemy zawszę z Tobą.... odpowiedz

HOP - 2 godziny temu, *.knc.pl Vuković: "Górnik nas nie zaskoczył" - to ja zaskoczyłem Górnik.

Thug life



(L) odpowiedz

Radomski Legionista - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Panie Vukovic... Pan śmie się nazywać trenerem mówiąc że Górnik was niczym nie zaskoczył?! Należy się cieszyć że nie zaskoczył jeszcze wyższym wynikiem! Jeśli drużyna jest pod formą i każdy przeciwnik to wie, należy ich zaskoczyć zmianą taktyki, o ile ma się wiedzę jak to zrobić? A „trener” Vuko ustawił drużynę jak zawsze i myślał że samo się zrobi... Nie zrobi!!! I z Dritą tez się wynik sam nie zrobi!!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl "...taka była dyspozycja/energia dnia". Na tym zdaniu można zakończyć analizę wypowiedzi naszego trenera.



Jak nie ma od lat w klubie Prezesa/Dyrektora sportowego/Trenera to potem o wszystkim decyduje "energia dnia". Albo "cień mgły", ostry. odpowiedz

Krecina Zdzichu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl DNA i atmo w szatni yeeee. Jedziemy dalej. Parodysto do boju. odpowiedz

Krecina Zdzichu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Grande parodisten. odpowiedz

Mc Darecki - 2 godziny temu, *.plus.pl Vuko, byłeś moim klientem przez wiele lat. Szanowałem cię najpierw jako piłkarza Legii potem jako człowieka, nasze spotkanie w Leclerc na Ursynowie po wielu latach gdy trenerem bym Są Pinto i pytałem cię co jest grane ? Odpowiedz twoja ... Darek wiemy co jest źle i będzie już lepiej... Pinto nie ma i ja się pytam. Co jest grane??? Vuko panujesz nad tym czy jak za Pinto gadasz to co chce usłyszeć??? Ja nie chcę słyszeć tylko widzieć Legia to jest potęga!!!! odpowiedz

Pantera - 2 godziny temu, *.ostnet.pl Górnik nas nie nie zaskoczył hahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahah 1:3 Normalka odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jeśli wygrana Druta jest jedynym sposobem na uwolnienie się od tego debila to niech wygra tak dla pewności z 9:0. odpowiedz

Yedlitomar69 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Całe sztab trenerski do zwolnienia, ne tylko Vuko. Wchodzą w mecz nieprzygotowani, bez koncentracji i pomysłu na grę. odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.47.62 Debil po prostu debil odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czego chcecie od Vuko przecież nawet Lewy nie wie co się w Legii dzieje odpowiedz

Papaj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vucovic co ty pier...isz patalachu !!! Masz takich piłkarzy a ch...a potrafisz Prezesie zwolniles Magierę to teraz go przyjmuj Wstyd i obciach oglądać taka Legię Mówię to jako kibic Legii odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuko twój czas minął nic więcej nie zdzialasz, po czwartku żegnaj się z Legiunia, a Jedza po podpisaniu nowego kontraktu chyba chlal całą noc bo ruchali go jak chcieli i to jest obrońca reprezentacji odpowiedz

GCW - 2 godziny temu, *.plus.pl odejdź gościu. wstydu oszczędź! odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie chodzi tylko o dzisiejszy mecz. Legia nie zagrała dobrego meczu od początku sezonu. Wymęczone zwycięstwa z Rakowem, Linfield czy Płockiem tego nie zmienią. Mecze z jagiellonią i górnikiem były podobne czyli fatalne pierwsze połowy i lepsze drugie. Kiedy zobaczymy Legię, która rzuca się na przeciwnika od pierwszej minuty? Na razie widzimy Legię człapiącą po boisku i czekającą na to co zrobi przeciwnik. Niestety gra Legii wygląda bardzo słabo panie Vuković. odpowiedz

KSGliwice - 2 godziny temu, *.eimperium.pl Vuko nie gorączkój sie .....kolejna POrażka z Górnikiem odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @KSGliwice: stara już wróciła z prucia się na dzielni? odpowiedz

Szoepnik - 2 godziny temu, *.orange.pl Może czas na Papszuna? Koleś się nie pier...oli w szatni, ma jakiś styl i pomysł. Na boisku i treningu trzeba zapier..ać a jak nie to bez sentymentów ława, trybuny albo bilet do domu. Połowa grajków pewnie by wylądowała na trybunach ale z tym potencjałem z reszty dałoby się wycisnąć maxa. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Szoepnik: Człowieku jakby Papszun ich porwał to po tygodniu nikt by nie został. A gruby Ajtuj przytyłby z 10 kg że stresu. Jak miałby fruwać w bramce jak na szafie 130 kg? odpowiedz

Artur - 2 godziny temu, *.centertel.pl W czwartek złożysz Dymisje jak masz choć trochę rozumu

Od 6 miesięcy nie było dobrego meczu a nawet średniego w waszym wykonaniu odpowiedz

Kult⚽️Legia - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Jak Legia długo ma problem znaleść kultowego trenera to niech siégnie po najlepszych ze świata,inaczej zapomnijmy o złocie co roku ! odpowiedz

TakaPrawda - 2 godziny temu, *.waw.pl Tego Pana nie należy zwolnić... Go trzeba WYPIER...LIĆ DYSCYPLINARNIE!!!! odpowiedz

ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl Postawili razem z Borucem kasę u buka i wszystko jasne ! odpowiedz

Onyx76er - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuko, tak, masz rację ... rozpoczeła się szkoła, zostaw to, wracaj do podstawówki odpowiedz

Mariof - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski kiedy pojdziesz do fryzjera i zetniesz loki ktore ci zaslaniaja prace trenera gra Legii w obecnej chwili to zenada. Gornik Vukowicza niczym nie zaskoczyl ale Legia nie zaskoczyla Gornika. VUKO zbieraj sie z Legii!!! odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.tropolys.de Wypowiedź „trenera” to publiczne oświadczenie że nie ma pojęcia co się dzieje.

Nie ma też żadnego pomysłu na przyszłość.

Kolejny sezon bez trenera. Szkoda... odpowiedz

Ropa(L) - 2 godziny temu, *.187.137 Vuko....odejdź z Legii A to twoje bezsensowne blablabla zostaw do analiz meczów ale jako szpec w lidze plus extra na przykład. Wtedy Ci to dobrze szło, tam twoje miejsce. Legia to nie ten level! odpowiedz

Kibic z Polski - 2 godziny temu, *.168.28 Tylko zmiana trenera was uratuje bo Kosowo może was wyeliminować a życzę wam awansu ,jak każdej drużynie polskiej a narazie gracie padline i bierzcie przykład z Lecha ilu tam gra swoich wychowanków i jaką ładna grają piłkę aż miło to się ogląda odpowiedz

Idz w p...u vuko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wypier....j na bałkany pajacu!!! I nigdy nie wracaj. odpowiedz

Macscorpion - 2 godziny temu, *.proip.pl Vuko najlepsze co możesz teraz zrobić jako prawdziwy Legionista to podać się do dymisji i dać sznsę to poskładać prawdziwemu trenerowi póki jest jeszcze czas na to odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.chello.pl znaczy p.o. trenera wiedział, kto i kiedy strzeli gola? odpowiedz

Wojtas - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia to najbogatszy klub w Polsce i jego trenerem powinien być prawdziwy profesjonalista. Na ten moment mamy trenera w dresiku który idealnie ( sorry ) pasuje na trenera np. Hutnika Warszawa :) odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.artexim.pl-81-219-240-253 nie mogł Vuko powiedzieć przed meczem? postawił bym ze trzy stówki na hanysów odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Chłopie tworzysz historię. Cracovia nas zlała po 55 latach, Górnik po 22 latach. Strach pomyśleć jak Izolator Boguchwała wylosujemu w PP. Przejedzie po nas jak walec. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Hiszpan: ???????????????? odpowiedz

Hugon - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko może by tak tego grubego bramkarza dać do ataku dobrze wykopuje piłkę do przeciwnika a w piłce chodzi o to by strzelać na bramkę przeciwnika ,trochę potrenuje i może zamiast podawać będzie strzelał i jeszcze jedno postaw mu krzesło przy prawym słupku żeby nie siadał na dupę bo wilka złapie.Takiego kaleki dawno w LEGII nie było. odpowiedz

Kkrriiss(L) - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hugon: a widziałeś 10 przed nim ??? odpowiedz

G - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co on pier... kłamiesz Vuko kłamiesz !!!

W Europie przegraliście bo byliście zdecydowanie słabsi !!!

Nie zaskoczyli was? A jaki był pomysł na dzisiejszy mecz?

Szacunek za mistrza ale daj już spokój odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No to szok że Górnik nas nie zaskoczył.Obyśmy my jako LEGIA zaskoczyli że to my jesteśmy LEGIA WARSZAWA i mecze wygrane to nasz obowiązek.No bo niedługo przyjdzie jakas Grita i też może nas zaskoczyć_? hello Mariolka czy ty Vuko wiesz co ty Mówisz?Żenada i nudy w Twojej wypowiedzi.Stasiu Czerczesow wróć odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.chello.pl Szanuje Pana jako człowieka, piłkarza za to co zostawił Pan po sobie w legii. Ale teraz myślałam że ma Pan honor. I przyzna że na trenera to jeszcze za wcześnie. A Pan znowu zakina rzeczywistość. Jak dodatkowo można mówić... nie wiem czy wygrany kolejny mecz... bo to sport.... kuzwa jak to wpływa na zespół???? Skoro Pan nie jest go pewien. Pan nic nie wie i to jest problem. Cały czas tłumaczy Pan jak czynny piłkarz. A jest Pan już trenerem!!!!! odpowiedz

Marjan - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Mar: a jak może być pewien, gdy widzi jakie błędy robi zespół i jak słabo gra ?

Oni wszyscy dobrze wiedzą, że coś nie gra, trzeba jeszcze trochę czasu, tydzień może dwa, tylko tego czasu nie ma. odpowiedz

Radom L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl górnik go nie zaskoczył?

To znaczy że spodziewał się porażki odpowiedz

Ibik - 3 godziny temu, *.chello.pl Mieć teoretycznie lepszych zawodników i tak grać?!. Wstyd. Złapali nas jak chcieli. Vuko, jak przygotowałes drużynę do sezonu? odpowiedz

Czaro - 3 godziny temu, *.chello.pl Precz odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 3 godziny temu, *.co.uk Wynos sie pajacu! Honoru nie masz za grosz, bo gdybys go mial to juz bys odszedl.. mam nadzieje ze Miodek ma jaka zeby Cie wywalic na zbity pysk bo to jedyna szansa zeby choc myslec o Lidze Europejskiej!!! odpowiedz

KWIATEK - 3 godziny temu, *.chello.pl Vuko czy Ty do siebie przed lustem tez to potwiedzisz co teraz powiedziałeś? Jesli tak to szkoda pisania i nerwow, ktore człowiek dzisiaj stacił na Ł3. Daj sobie spokój. Przemyśl to jeszcze raz i udziel nam jutro innej wersji. odpowiedz

urs - 3 godziny temu, *.chello.pl dryfujacy Vuko....... nad stadionem frunie frunie frunie i nie wiadomo dokad, moze na dywanik do ksieciunia heee strzalka dla kibololi ze dzis wytrzymali 90 minut odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.14.27 Panie Vuko, bardzo długo obstawałem za Panem ale to, co dzieje się od czasu wznowienia rozgrywek po pandemii, składnia mnie tylko do jednej rady: Mniej Pan na tyle honoru, aby jutro rano podać się do dymisji. Odejdź Pan z twarzą zanim prezes Mioduski znowu powie o swoim pełnym poparciu dla trenera, co zawsze znaczyło, że następca już jest dogadany. odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dramat... Górnik przerastał nas o niebo... Taktycznie wszyscy wiedzą co robić jak się poruszać u nas bez wizji i pomysłu zero schematów odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Weź już daj spokój... Pojechałeś na fali jeden sezon ale końcówka i początek to już dramat. Fajny z ciebie gość ale trener kiepski. odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.net.pl Gołym okiem widać,że drużynie brakuje taktycznego pazura. Grają jakby byli jeźdźcem bez głowy. A przecież mamy zawodników potrafiących grać w piłkę. odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gość odleciał i bredzi. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Dobra pakuj pan walizki.Już nie wierzę w twoje brednie.W czwartek stawiam kasę na kosowo i mam nadzieję że to twój ostatni mecz. odpowiedz

SlawoL - 3 godziny temu, *.net.pl Pajac i amator odpowiedz

sadvsa - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie zaskoczył bo WSZYSCY wiedzą, że na Legię wystarczy jedynie pressing i podostrzenie gry. Drużyny które chcą urwać punkty mają jak w banku, że jak tak zagrają to najczęściej coś im skapnie. Sędziowie przeciwnikom kartek nie muszą dawać bo kelnerzy z Legii ZAWSZE odstawią nogę przy ostrzejszym wejściu. A pressingiem potrafimy grac tylko przez max 20 minut potem się meczymy. odpowiedz

Sasza - 3 godziny temu, *.chello.pl Już mi się nie chce tego słuchać. Już mam po dziurki w nosie tego ględzenia.

Nie chce mi się nawet tego komentować. odpowiedz

Matti - 3 godziny temu, *.plus.pl Ten mecz był jakiego od dłuższego czasu nie widziałem. Co ty pier.. pseudo trenerze. Ja taka padake oglądam od początku sezonu odpowiedz

MajL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co on p,,? odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Chłopie odejdź z Legii ! Twój czas już minął. odpowiedz

AliMario - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bez komentarza...mimo że nie było niespodzianki... odpowiedz

Legia to my - 3 godziny temu, *.chello.pl Boże....

Co on pi...oli?!!!:-( odpowiedz

Pierwszy - 3 godziny temu, *.optikomp.pl Już byś się nie odzywał. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Vukovic 24-go pociągnie Druta do 4 rundy LE. odpowiedz

Seba - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Strach myśleć co by było jak by zaskoczył ???????? odpowiedz

Tylko LEGIA - 3 godziny temu, *.chello.pl @Seba: 100/100 :-) odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.artexim.pl-81-219-240-253 Kur..jezeli Górnik Cie nie zaskoczył to trzeba było na pierwsze 35 minut autobus ustawić... odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.info.pl Górnik nas niczym nie zaskoczył...



Ostatni gasi światło. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Wuefista też mnie nie zaskoczył... Jerdoli jak zawsze... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.