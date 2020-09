Konferencja pomeczowa

Brosz: Długo czekaliśmy na to zwycięstwo

Sobota, 19 września 2020 r. 22:25 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Marcin Brosz (trener Górnika): Cieszymy się - to jest pierwsze, co ciśnie mi się na usta po tym meczu. To zwycięstwo, na które długo czekaliśmy. Przed meczem podkreślałem, że to dla nas bardzo ważny spotkanie. Chcieliśmy zobaczyć, w którym kierunku powinniśmy się dalej rozwijać. Zobaczyłem dzisiaj wiele pozytywnych rzeczy - akcje, bramki, sytuacje... Wiemy również nad czym musimy teraz pracować, bo to wcale nie było dla nas łatwe spotkanie.



Mamy zawsze pewien pomysł, który staramy się realizować, ale pomysł, a jego realizacja to dwie różne rzeczy. Staraliśmy się w przerwie skorygować błędy i pomóc zawodnikom, ponieważ wiedzieliśmy, że druga połowa będzie wyglądała inaczej niż pierwsza. Robiliśmy swoje, co przyniosło efekt.