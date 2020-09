Bramki i skrót meczu z Górnikiem

+ dodaj komentarz

- 6 minut temu, *.chello.pl

Nie mamy obrony. Remy za wolny i każdy z nim wygra pojedynek biegowy. Mladenović nie śpieszy się z wracaniem do defensywy przez co inni musza nadrabiać jego pozycję z tyłu i robi się luka w środku pola karnego. Stolarski przy rozpoczęciu gry od bramki ustawia się prawie równo z napastnikami - przez co nie ma szans by zdążył na powrót przy potencjalnej stracie. Jędza zaś gra nieuważnie, gapiostwo przy rozegraniu, ale mimo dobrego ustawienia się nie da się nadrobić błędu reszty obrońców. Błędy taktyczne jak w okręgówce. Przy takiej grze obronnej nawet najlepszy bramkarz by nie pomógł. A jak dojdą do tego słaby mecz bramkarza to już mamy komplet.



Ta drużyna ma wyćwiczone schematy w ustawieniu 4-2-3-1, a nie 4-4-2 i trzeba wrócić do sprawdzonej formacji zamiast gry na 2 napastników.

