Piłkarze Górnika o meczu z Legią

Niedziela, 20 września 2020 r. 00:19 źródło: gornikzabrze.pl

Alex Sobczyk: - Cieszę się, że jako zespół zagraliśmy bardzo dobrze. Cieszę się również z bramki i dwóch asyst. Najważniejsze są jednak trzy punkty. Z każdym treningiem i meczem czuję się coraz lepiej w zespole i myślę, że to widać. Dziś i jutro na pewno będziemy się cieszyć i odpoczywać, ale potem liczy się już tylko mecz z Wisłą.





Adrian Gryszkiewicz: - Jest to niesamowite uczucie. Bardzo się cieszymy. Nie wygrywa się na co dzień z legią na ich stadionie. Najbardziej cieszą trzy punkty i to, że jesteśmy liderem. Trochę szkoda straconej bramki, trzeba to wszystko przeanalizować, by poprawić błędy. Najważniejsze jednak jest zwycięstwo. Ciężko pracujemy, by wygrywać. Jedziemy dalej!