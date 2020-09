Statystyki meczu z Górnikiem

W meczu z Górnikiem Legia była w posiadaniu piłki przez 62% czasu gry. Nie przełożyło się to zupełnie na postawę "Wojskowych" na boisku, którzy w decydujących momentach byli zdecydowanie wolniejsi i bardziej statyczni od rywali. Najwięcej w zespole gospodarzy przebiegł Bartosz Slisz, a najszybszy był Filip Mladenović. Jednak jako drużyna Legia przebiegła aż o 10 km mniej od Górnika. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

