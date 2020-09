Oceny legionistów za mecz z Górnikiem

Żaden zawodnik nie otrzymał pozytywnej oceny za niedzielny mecz z Górnikiem Zabrze. Najwyższe noty trafiły do Pawła Wszołka i Bartosza Slisza - po 2,8 w skali 1-6. Najgorszą ocenę przyznaliście Williamowi Remy'emu - 1,5. W sumie oceniało 1697 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,0. Wszołek 2,8 Slisz 2,8 Luquinhas 2,4 Mladenović 2,0 Rafael Lopes 1,9 Antolić 1,9 Rosołek 1,9 Juranović 1,9 Boruc 1,8 Kapustka 1,8 Kante 1,8 Gwilia 1,8 Stolarski 1,7 Jędrzejczyk 1,7 Pekhart 1,6 Remy 1,5 średnia drużyny 2

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zenek - 1 godzinę temu, *.com.pl Kubica za wysoko odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Boruc 1,8 ciekawe za co?

Slisz tylko zasłużył na pozytywną ocenę.

Ciekawe czy specjalnie tak zagrali by zwolnić Vuko czy nagle zapomnieli jak się gra w piłkę?

Zmiana trenera nic nie da.Za tok tak samo zwolnią Czesia na którego już będą czekały trzy kolejne klubu.Taka karuzela transferowa.

Trzeba karać gamoni finansowo to nauczą się grać w piłkę. odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.plus.pl Było, minęło, ale akcja Wszołka ze Sliszem do zapamiętania. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.