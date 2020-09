Artur Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią do końca czerwca 2023 roku. Jego dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem roku. Jędrzejczyk jest związany z Legią Warszawa od 2006 roku, kiedy w wieku 18 lat został sprowadzony z Igloopolu Dębica, którego jest wychowankiem. Przy Łazienkowskiej 3 zdobył pięć tytułów mistrzowskich i pięć Pucharów Polski.

Mabi - 6 minut temu, *.mm.pl Myślę, że to dobry pomysł! Można by było pomyśleć o Jędzy jako o szkoleniowcu... O grze w strefie obrony wiedzę ma nieocenioną... odpowiedz

Elquatro - 6 minut temu, *.chello.pl Nowy Brychczy odpowiedz

Marcin - 10 minut temu, *.plus.pl Po podpisaniu kontraktu,wywalił Miodkowi z łokcia.Taki tik nerwowy z boiska. odpowiedz

El capitan - 35 minut temu, *.centertel.pl Polać mu odpowiedz

. - 41 minut temu, *.chello.pl Pewnie musiał obniżyć oczekiwanie finansowe odpowiedz

