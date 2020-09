Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rio - 2 minuty temu, *.oxynet.pl Wiadomo, Turek Turka w d..ę szturcha. odpowiedz

Zdzichu Kręcina - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panie Turek kończ Pan ten mecz!!!!

Najlepiej nawet go nie zaczynać z taką formą.... odpowiedz

Kurak - 1 godzinę temu, *.chello.pl Turas sedziuje mecz zespolu z kosowa. Mozemy miec pod gorke. odpowiedz

Kuchy King - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trzymać ich jak najdalej od naszej bramki, by Turas nie mógł gwizdnąć karnego z kapelusza, to może jakieś 1:0 wymęczymy po wrzutce do Pekharta lub niekonwencjonalnym zagraniu Kante. odpowiedz

Kibol - 2 godziny temu, *.chello.pl Turek Halis Özkahya został wyznaczony na sędziego głównego pierwszego meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy, w którym Legia Warszawa zagra z Football 1991 Dudelange. Na liniach pomagać mu będą Ekrem Kan i Hakan Yemişken, natomiast sędzią technicznym będzie Alper Ulusoy.

odpowiedz

Legia Mistrz - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Turek, niech Pan kończy to spotkanieeeeeeeee odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Legia Mistrz: Widzewowi juz to nie grozi ale oby sytuacja sie powtorzyla w czwartek :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.