Łakomy odejdzie do Zagłębia?

Sobota, 19 września 2020 r. 14:33 Woytek, źródło: weszlo.com

Łukasz Łakomy, 19-letni pomocnik Legii Warszawa, zostanie piłkarzem klubu z Lubina - poinformował serwis weszlo.com. Zawodnikowi w grudniu wygasa kontrakt, więc bez problemów może podpisać kontrakt z dowolnym klubem i z tej okazji skorzystają "Miedziowi". Nie wiadomo jeszcze, czy opuści Legię zimą, czy już teraz.



Łakomy trafił do Legii w wieku 13 lat z Wisły Puławy i przeszedł szczeble juniorskie aż do trzecioligowych rezerw. W ostatnim meczu ubiegłego sezonu zasiadł na ławce rezerwowych pierwszej drużyny w starciu z Pogonią Szczecin, ale nie wszedł na plac gry.



W obecnym sezonie wystąpił w pięciu meczach Legii II i zdobył w nich trzy bramki. W dwóch ostatnich meczach "dwójki" zabrakło go w kadrze meczowej.