Mladenović: Wykorzystaliśmy nasze atuty

Czwartek, 24 września 2020 r. 23:24 Wiśnia, źródło: TVP Sport

- Za nami trudne dni, podczas których sporo się działo. Po całym zamieszaniu związanym ze zwolnieniem trenera oraz presji, która na nas ciążyła, nie było łatwo wyjść i wygrać tak ważny mecz. Pokazaliśmy jednak, że jesteśmy dobrą drużyną i potrafimy to zrobić. Podczas spotkań staramy się wykorzystywać nasze atuty i stąd duża liczba dośrodkowań. Mamy kilka zawodników, którzy dobrze grają głową - powiedział po meczu z Dritą Filip Mladenović. - Dzisiaj to nie był tak łatwy mecz, na jaki wyglądał. Najważniejsze jednak, że wygraliśmy i powoli idziemy dalej - dodał obrońca.



- Dostaliśmy informację, jak Drita będzie grała przeciwko nam i dzisiaj nie pozwoliliśmy im na zbyt wiele. Były fragmenty meczu, podczas których wyglądaliśmy dobrze. Zdarzały się jednak również momenty, które wymagają od nas poprawy pewnych elementów. Myślę, że najważniejsze, że wygraliśmy, bo cały czas jest nas w dużo emocji.



- Dzisiaj w naszej drużynie zadebiutował Joel Valencia. Wiem, że nie było łatwo mu zagrać po raz pierwszy od dłuższego czasu. Co więcej, nie trenował z nami zbyt wiele i na pewno potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby dojść do formy - podobnie jest z resztą drużyny. Staram się grać z Joelem i pomagać mu na boisku jak każdemu innemu piłkarzowi.