Pierwszy gol Slisza. Górnik przełamał się na Ł3

W sobotnim spotkaniu z Górnikiem Zabrze swojego pierwszego gola dla Legii zdobył Bartosz Slisz . Pomocnik wpisał się na listę strzelców w 60. minucie meczu, kiedy popisał się celnym uderzeniem w dolny róg bramki. Do tej pory 21-latek rozegrał dla "Wojskowych" 16 spotkań. W obecnym sezonie jest podstawowym zawodnikiem - zagrał od początku w każdym z siedmiu spotkań. Zobacz bramkę Slisza Przed meczem pisaliśmy o tym, że zabrzanie nie wygrali na Łazienkowskiej blisko 22 lata . Ta seria niestety w sobotę dobiegła końca... i nie wymaga to chyba dalszego komentarza.

Wolfik - 52 minuty temu, *.mm.pl Od meczu z Omonią Bartek jest naszym najjaśniejszym punktem. Defensywny pomocnik, młodzieżowiec. To chyba mówi wszystko o reszcie drużyny. odpowiedz

oLaf - 58 minut temu, *.vectranet.pl nie byłem zwolennikiem tego hierdrogiego transferu... ale dobrze, że Slisz powoli zaczyna coś grać.... jedyny plus meczu. odpowiedz

Wstyd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pajacović nadal "trenerem" odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pucharow tez nie bedzie. O ile z Kosowem, cudem moze i wygramy, po dramatycznym meczu. To w kolejnej rundzie, nawet cud nie pomoze...Ale z Kosowem tez mozemy zapisac sie w historii polskiej pilki... odpowiedz

OBOP - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dresiarz wypad . odpowiedz

Gra półsłówek - 2 godziny temu, *.elartnet.pl Wuko von!!!! odpowiedz

