Kadra Legii na mecz z Dritą. Valencia zgłoszony do rozgrywek

Joel Valencia został zgłoszony przez Legię Warszawa do gry w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. W najbliższy czwartek Legia zmierzy się na własnym boisku z Dritą Gnjilane. Valencia zastąpił na liście A wracającego do treningów po kontuzji Kacpra Kostorza. Kadra Legii na 3. rundę el. LE: Bramkarze: Artur Boruc, Radosław Cierzniak Obrońcy: Inaki Astiz, Mateusz Hołownia, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Filip Mladenović, William Remy, Luis Rocha, Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska Pomocnicy: Domagoj Antolić, Mateusz Cholewiak, Walerian Gwilia, Bartosz Kapustka, Luquinhas, Andre Martins, Bartosz Slisz, Joel Valencia, Paweł Wszołek Napastnicy: Rafael Lopes, Jose Kante, Tomas Pekhart

