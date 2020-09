Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 19 września 2020 r.

Legia U16 pokonała w meczu na szczycie 2-1 Escolę Varsovia i umocniła się na prowadzeniu w lidze. Juniorzy starsi pokonali 4-1 Cracovię, a Legia U16 wygrała aż 8-0 z Białymi Orłami (5 goli zdobył Maksymilian Stangret). W ekstralidze U14 Legia wygrała z Escolą Varsovią 4-0. Legia U11 dobrze radziło sobie w meczu z Młodymi Orłami w Rembertowie. Swoje mecze ligowe, z niezłym skutkiem rozegrały też najmłodsze roczniki LSS.



CLJ U18: Legia Warszawa 4-1 (2-1) KS Cracovia 02/3

Gole:

1-0 16 min.Dawid Barnowski (as. Patryk Pierzak)

1-1 28 min. Jakub Myszor

2-1 30 min. Wiktor Kamiński (as. Kacper Skwierczyński)

3-1 50 min. Łukasz Rytelewski (as. Dawid Barnowski),

4-1 88 min. Dawid Barnowski (as. Kajetan Staniszewski)



Strzały (celne): Legia 22 (14) - Cracovia 11 (5)



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka, Jegor Matsenko, Damian Urban, Kacper Imiołek (80' Miłosz Pacek) – Ignacy Dawid (88' Szymon Bednarz [04]), Łukasz Rytelewski (78' Jerzy Munik Ż), Patryk Pierzak – Kacper Skwierczyński, Wiktor Kamiński [04](78' Kajetan Staniszewski), Dawid Barnowski (88' Dawid Grzelak)

Rezerwa: Maciej Kikolski (br)[04], Bartosz Ślendak, Ivan Vidosević

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U16 8-0 (4-0) Białe Orły Warszawa 05

Gole:

1-0 8 min. Maksymilian Stangret (as. Gracjan Gawroński)

2-0 8 min. Maksymilian Stangret b.a.

3-0 21 min. Gracjan Gawroński (as. Benedykt Piotrowski)

4-0 39 min. Maksymilian Stangret (as. Gracjan Gawroński)

5-0 61 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Rojkowicz)

6-0 69 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Krasuski)

7-0 79 min. Oliwier Olewiński As. Ignacy Morawski)

8-0 86 min. Oskar Lachowicz (as. Gracjan Gawroński)



Strzały (celne): Legia 29 (16) - Białe Orły 3 (1)



Legia: Jan Sobczuk (46' Tomasz Zieliński) – Oliwier Olewiński [06], Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski, Maciej Bochniak – Benedykt Piotrowski (46' Oskar Lachowicz), Filip Rejczyk [06], Kacper Rojkowicz (62' Kajetan Pysz [06]) – Gracjan Gawroński, Maksymilian Stangret, Szymon Grączewski

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia U15 2-1 (0-1) Escola Varsovia '06

Gole:

0-1 27 min. gol samobójczy (as. Mateusz Paszkiel)

1-1 43 min. Kacper Bogusiewicz (z rzutu wolnego)

2-1 79 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Grzejszczak)



Strzały (celne):

I połowa: Legia 2(1) - Escola 7 (0)

II połowa: Legia 6 (4) - Escola 4 (3)



Skład: Hubert Nowak – Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Jakub Nędzyński, Jakub Grzejszczak – Roman Zhuk (60' Mateusz Szczepaniak), Maciej Saletra, Jakub Żewłakow – Karol Kosiorek, Tomasz Rojkowski, Jakub Kowalski (41' Kacper Bogusiewicz)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Legia U14 4-0 (3-0) Escola Varsovia 07

Gole:

1-0 1 min. Mateusz Różański (as. Konrad Kraska)

2-0 19 min. Stanisław Gieroba (as. Michał Korba)

3-0 40 min. Aleksander Iwańczyk (as. Stanisław Gieroba)

4-0 67 min. Aleks Płoszka (as. Michał Korba)



Strzały (celne): Legia 19 (13) - Escola 11 (4)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Leon Falecki, Michał Kotarba, Mateusz Różański, Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski Ż, Kuba Solecki, Michał Korba, Stanisław Gieroba, Kuba Nawrocki, Sebastian Baranowski, Leon Ziętek, Aleks Płoszka, Maciej Jeleński, Maciej Jaroszewski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U11 - Młode Orły Rembertów '10



Legia: Franciszek Golański - Jacek Dobrzański, Filip Hołowiński, Oliwier Pruszyński, Antoni Błoński, Igor Brzozowski, Xawery Eichler, Dawid Rodak

Trener: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Legioniści, grający tym razem w nieco okrojonym składzie, mieli w tym meczu kilka specjalnych zadań do wykonanie. Należało do nich m.in. poprawa operowania piłką przy pomocy "słabszej" nogi. Mimo pewnych utrudnień, podopieczni trenerów Majewskiego i Legierskiego spisywali się bardzo dobrze, i wielu z nich pokazało, że potrafią dostosowywać się dszybk odo nowych założeń.