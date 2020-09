Kabownik oszczędzany przed ważnymi meczami?

Niedziela, 20 września 2020 r.

W kadrze na sobotni mecz z Górnikiem Zabrze niespodziewanie zabrakło Michała Karbownika. Piotr Koźmiński z Super Expressu poinformował o przyczynach absencji zawodnika: "absencja Karbownika nie wynika z tego, że ma odejść lada moment. Nie jest dziś oszczędzany ze względu na ryzyko kontuzji przed transferem. Owszem, jest oszczędzany, ale przed kolejnymi, ważnymi meczami Legii. Klub zdaje sobie sprawę, że przed drużyną ważne mecze, a Karbo w ostatnich tygodniach był dość mocno eksploatowany. Dziś ma więc odpocząć, a Legia - z szeroką kadrą - chce zobaczyć jak to będzie bez niego."



Tydzień wcześniej zmęczony - wg doniesień "SE" - był Domagoj Antolić, więc nie pojechał do Płocka ("Po prostu Antolić dostał wolne, bo był ostatnio trochę zmęczony..." - cytat). Nie przeszkodziło mu to jednak, by codziennie uczestniczyć treningach.



Teraz dowiedzieliśmy się, że Karbownik w ostatnich tygodniach był "dość mocno eksploatowany". Czy faktycznie tak było? We wrześniu podstawowy obrońca Legii rozegrał w sumie zaledwie 66 minut (!), a dziś mamy już 20 września. Na czym więc to mocne eksploatowanie miało polegać, skoro wraz z całą drużyną przygotowywał się do meczu z liderem? Jeżeli faktycznie potrzebował odpoczynku akurat w dniu meczu ligowego, to oznacza, że ktoś czegoś nie dopilnował - przecież zawodnicy są monitorowani na każdym treningu od bardzo dawna.



