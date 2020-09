Konrad Rusiecki nowym zawodnikiem Legii

Niedziela, 20 września 2020 r.

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii został 29-letni Konrad Rusiecki, mający na swoim koncie występy w III-ligowych klubach w piłce 11-osobowej. Ostatnio reprezentował barwy Mrągovii Mrągowo. "Legia to jest wielka marka. Przed rokiem przeprowadziłem się do Warszawy i tutaj szukałem klubu dla siebie. Wcześniej występowałem głównie na trawie. Miałem kilka propozycji przejścia na futsal. Dowiedziałem się, że Legia chce walczyć o wysokie cele i zdecydowałem się na dołączenie do tego klubu" - powiedział zawodnik, który teraz skupi się tylko na futsalowych występach.



Rusiecki przed kilku laty wywalczył wicemistrzostwo Polski na akademickich mistrzostwach Polski w futsalu. - W AZS-ie UWM Olsztyn mieliśmy akademicki zespół futsalowy, w którym występowałem będąc studentem. Miałem okazję grać grać wtedy przeciwko paru obecnym graczom Legii, którzy wówczas występowali w zespole Uniwersytetu Warszawskiego. Pod kątem organizacji, futsalowa Legia wygląda naprawdę fajnie. Mogę skupić się tylko na treningach. Na nich uczę się sporo, przede wszystkim taktyki i rozegrań. Piłkarsko jestem spokojny, że sobie poradzę, pracuję przede wszystkim nad czuciem boiska i taktyką. Zdaję sobie sprawę, że rywalizacja o miejsce w składzie Legii jest spora - dlatego trzeba zasuwać na treningach, aby je wywalczyć. Wiadomo natomiast, że w porównaniu z piłką 11-osobową, miejsc w składzie jest zdecydowanie mniej - mówi Konrad Rusiecki.



Nowy zawodnik dobrze wie, o co w sezonie 2020/21 zamierza walczyć Legia i cieszy się z ambitnych planów naszego klubu. "Przychodząc do klubu, wiedziałem jaki jest cel na najbliższy cel. To świetna sprawa, bo to wyzwanie dla każdego z nas. Głośno mówimy, że interesuje nas awans, a ten cel mocno motywuje do ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że uda się go zrealizować w najbliższym sezonie" - mówi nowy futsalista Legii Warszawa, który szansę debiutu w naszym zespole będzie miał już dzisiaj, w wyjazdowym meczem z LZS-em Bojano.