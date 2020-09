Gwilia: Odwrócimy tę sytuację

- Po wczorajszym meczu było w nas dużo rozczarowania i frustracji. Rezultat był bardzo zły. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale podobny moment był również w poprzednim sezonie. Będziemy walczyć jak tylko potrafimy i wierzymy, że poradzimy sobie z tym jak w poprzednim sezonie - powiedział po wczorajszym meczu Walerian Gwilia . - Już wkrótce Legia wróci na pierwsze miejsce. Teraz cała nasza motywacja i koncentracja skupia się na czwartkowym meczu w Lidze Europy. Musimy wygrać, awansować do kolejnej rundy i jednocześnie z meczu na mecz poprawiać swoją grę. Jesteśmy przecież tą samą Legią, która zdobywała mistrzostwo, musimy to udowodnić na boisku. Będziemy walczyć każdy za każdego i na pewno odwrócimy tę sytuację.

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

FOREVER LEGIA - 19 minut temu, *.play-internet.pl To mnie Walerian uspokoiłeś. odpowiedz

AAA - 31 minut temu, *.plus.pl Gwilia jesteś słaby nawet na naszą ligę.

Złapałeś kontrakt życia i zamiast się starać jesteś spowolnieniem każdej akcji.

Próbuj więcej biegać a od wywiadów z daleka bo się pogrążysz i przy okazji zakupów w następnej galerii możesz ich nie dokończyć.... odpowiedz

Hiszpan - 50 minut temu, *.telnaptelecom.pl Brawo Waleriana. Czyli jednak z nami zostajesz bo ponoć Chelsea o Ciebie pytała... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeszcze tylko, poniedzialek, wtorek, sroda, czwartek i....znow za rok puchary, za rok caly,,,, odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Luz mordo to tylko sport.. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 Sprawa dotyczy również drugiej drużyny Legii. Ktoś popełnia błędy szkoleniowe. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jestem pewien, że prędzej czy później będzie lepiej, ale obawiam się, że kwalifikacje do pucharów będą już wtedy daleko za nami. odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To prawda jesteście tą samą Legią która zdobyła mistrza ,jesteście tak samo słabi jak w zeszłym sezonie mistrz z 12 porażkami dramat. Przestańcie hańbić nasza Legię odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gwilia ! Poruszasz się jak wagon z węglem. Zanim się odwrócisz to już pada bramka dla przeciwnika z twojego podania............Radzę pozbyć się tego słabego piłkarzyka natychmiast........ odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gargamel jak we czwartek nie awansujecie dalej zwijaj się razem z dresiarzem ! odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gwilla ty się lepiej odwróc i wypieprzaj z Legii takiego partacza nie chcemy oglądac odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl gwilla przestan pieprzyć bzdury twoja obecnośc w Legii to wielka pomyłka ciebie nawet w Górniku by nie chcieli jestes beznadziejne kiepski odpowiedz

Siłka - 2 godziny temu, *.47.62 Srutututu

Dziwię się tylko trybunom, że przychodzą i na takie coś nie reagują odpowiedz

SEBO(L) - 51 minut temu, *.centertel.pl @Siłka: jeśli trybuny niezadowoleniem pokażą, że jest rzeczywiście źle, to ludzie będą przychodzić w mniejszej liczbie,i zmniejszą się wpływy ze zrzutek na oprawy...To nie leży w "trybun" interesie,pieniądz musi się zgadzać... odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co rok jest to samo. Wyobraźmy sobie dwie krzywe: jedna to przygotowanie fizyczne zespołu, druga to czas rozpoczęcia rozgrywek (europejskich i krajowych). Gdy zaczynają się ważne mecze w eliminacjach do europucharów to forma Legii jest słaba, przegrywamy z gorszymi drużynami i szybko odpadamy. Natomiast w lidze forma rośnie z czasem i osiąga apogeum na koniec sezonu E-klapy. Trenerzy przygotowania fizycznego powinni odwrócić tę sytuację, tak byśmy od początku byli w formie, gromili w lidze i w europucharach, a pod koniec sezonu grali ostatkiem sił i rezerwami. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nawet jak nie uda się wam nic odwrócić to i tak nikt wam głowy nie urwie, co najwyżej zwolnią i będziecie mogli w innym miejscu p.... to samo.... odpowiedz

M. - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Oby. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.