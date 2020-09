Kibice Śląska przyjadą do Warszawy pociągiem specjalnym

Kibice Śląska Wrocław przyjadą pociągiem specjalnym na spotkanie ligowe z Legią, które rozegrane zostanie na stadionie przy Łazienkowskiej w najbliższą niedzielę o 17:30. Będzie to pierwszy kibolski pociąg specjalny od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. "W związku z obostrzeniami i nałożonym reżimem sanitarnym pociąg podczas postoju w Warszawie będzie dezynfekowany, a każdy uczestnik wyjazdu otrzyma okazjonalną maseczkę" - informują organizatorzy wyjazdu. Fani Śląska za przejazd w obie strony zapłacą od 120 do 130 złotych, w zależności od terminu zapisu. Kibice WKS-u po raz ostatni na naszym stadionie obecni byli w sierpniu 2019 roku, kiedy stawili się w bardzo słabej liczbie - 437 osób z sześcioma flagami. Niewiele więcej osób z Wrocławia przyjechało na Ł3 w marcu 2019 roku - 600 osób z pięcioma flagami. Z kolei 16 lutego 2018 roku Śląsk przyjechał w 800 osób. Na spotkaniu w drugiej połowie czerwca tego roku nie mogli być obecni z powodu zamkniętych odgórnie sektorów dla kibiców gości.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

No i co z tego?? - 39 minut temu, *.47.86 Dla mnie mogą przylecieć nawet balonem. odpowiedz

Hubi40 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com No i fajnie. Piłka nożna dla kibiców gości również !!! A nam kiedy pozwolą pojechać na wyjazd jakikolwiek?? odpowiedz

Tytus - 55 minut temu, *.129.118 @Hubi40: przeciez bylismy w plocku ostatnio odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.