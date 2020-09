23-24.09: Rozkład jazdy

Środa, 23 września 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 19:00 w hali OSiR Bemowo, koszykarze Legii podejmować będą Polski Cukier Toruń. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która w obecnym sezonie jest niepokonana przed własną publicznością. Bilety na to spotkanie można kupować tylko przez Internet - tutaj. W czwartek przy Ł3 piłkarze Legii powalczą o awans do IV rundy el. Ligi Europy. Mecz z Dritą rozpocznie się o 20:30 i rozgrywany będzie bez udziału publiczności.



Rozkład jazdy:

23.09 g. 19:00 Legia Warszawa - Polski Cukier Toruń [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

24.09 g. 20:30 Legia Warszawa - Drita Gnjilane