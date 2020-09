25-27.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 25 września 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Niedzielne spotkanie przy Łazienkowskiej zostało przełożone na inny termin, w związku z tym zachęcamy gorąco do wspierania naszych sekcji. W sobotę rugbistki Legii od godziny 9 (do ok. 15:30) na boisku Skry przy ul. Wawelskiej rywalizować będą w drugim turnieju mistrzostw Polski. Na tym samym boisku od godziny 16:00 o punkty w I lidze powalczą z kolei rugbiści Legii. W sobotę o 18:00 na Mokotowie inauguracja rozgrywek II ligi w wykonaniu naszych siatkarzy - zapraszamy do hali przy ul. Niegocińskiej 2a, gdzie bilety kosztują 5 (ulgowe) i 10 zł (normalne). Futsaliści Legii w sobotę w Gdańsku zagrają mecz II kolejki pierwszej ligi.



Rozkład jazdy:

25.09 g. 16:00 Stal Rzeszów - Olimpia Elbląg

25.09 g. 19:45 Stomil Olsztyn - Zagłębie Sosnowiec

26.09 g. 11:00 Pogoń Siedlce - Legia Ladies [Siedlce, ul. Jana Pawła 6]

26.09 g. 16:00 AZS UG Gdańsk - Legia Warszawa [futsal, AWFiS Gdańsk, ul. K. Górskiego 1]

26.09 g. 16:00 Legia Warszawa - KS Posnania [rugby, ul. Wawelska 5]

26.09 g. 16:00 Górnik Łęczna - Radomiak Radom

26.09 g. 16:00 Victoria Zerzeń - UWKS Legia [B klasa][ul. Borków 18]

26.09 g. 18:00 Legia Warszawa - AZS UWM Olsztyn [siatka, ul. Niegocińska 2a]

26.09 g. 18:00 Legia II Warszawa - Sokół Ostrów Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

27.09 g. 11:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [Grodzisk Maz.]

27.09 g. 12:15 Feyenoord Rotterdam - FC Den Haag



Młodzież:

26.09 g. 09:00 Polonia Warszawa 08 - Legia U13 [ul. Konwiktorska 6]

26.09 g. 10:00 Józefovia Józefów 10 - Legia U11 [Józefów, ul. Dolna 19]

26.09 g. 11:00 Legia LSS U13 - KS Ożarowianka 08 [ul. Łazienkowska 3]

26.09 g. 11:00 Legia U17 - KS Ursus 04 [LTC boisko 7]

26.09 g. 13:00 Legia U16 - STF Champion Warszawa 05 [LTC boisko 7]

26.09 g. 12:30 Marcovia Marki 03/4 - UWKS Legia 03/4 [Marki, ul. Wspólna 12]

26.09 g. 13:00 Balkan Team 09 - Legia LSS II U11 [ul. Strażacka 121]

26.09 g. 13:00 UKS Otwock Fc Champion II 10/11 - Legia LSS I U10 [Otwock, ul. Karczewska]

26.09 g. 15:00 Legia U14 - Stoczniowiec Płock 07 [LTC boisko 7]

27.09 g. 10:00 AP Zina II 08 - Legia LSS 09 [ul. Łabiszyńska 20]

27.09 g. 12:00 Wilga Garwolin 09 - Legia U12 [Garwolin, ul. Sportowa 34]

27.09 g. 12:00 Legia LSS II U10 - UKS Olimpijczycy II 11 [ul. Łazienkowska 3]

27.09 g. 12:30 Legia LSS U9 - Drukarz II Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

27.09 g. 13:00 UKS Varsovia 11 - Legia U10 [ul. Międzyparkowa 4]

27.09 g. 13:00 Jagiellonia Białystok 02/3 - Legia U18 [Białystok, ul. Elewatorska 4]

27.09 g. 16:00 Legia Ladies LSS U13 - UKS Ząbkovia Ząbki 08/9 [ul. Łazienkowska 3]

27.09 g. 18:00 Legia LSS U11 - Laura Chylice 09 [ul. Łazienkowska 3]

27.09 g. 18:30 Znicz Pruszków 06 - Legia U15 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]



W niedzielę, w festiwalach gier U11 oprócz Legii U11 udział wezmą: Lech Poznań, Śląsk Wrocław i Barca Academy. Mecze: 12:00 - 16:00 na Ł3 oraz 15:00 - 18:00 w LTC.