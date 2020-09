Michniewicz zastąpi Vukovicia?

Po ostatniej słabej dyspozycji Legii posada Aleksandara Vukovicia wisi na włosku. Zdaniem dobrze poinformowanego użytkownika Twittera Janekxa89, najpoważniejszym kandydatem do jego zastąpienia jest Czesław Michniewicz . Negocjacje ze szkoleniowcem mają być już w zaawansowanej fazie. Michniewicz od trzech lat jest selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Wcześniej prowadził m.in. Termalicę, Pogoń Szczecin i Podbeskidzie.

