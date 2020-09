Zofia Klepacka mistrzynią Polski w kl. Open Foil

Zawodniczka Legii Warszawa, Zofia Klepacka zdobyła pierwszy tytuł mistrzyni Polski w żeglarskiej klasie Open Foil. Zawody rozgrywano od piątku do niedzieli w Rewie i ich trakcie odbyło się dziewięć wyścigów. Od samego początku na prowadzeniu była legionistka, która dotychczas kolekcjonowała złote medale MP w klasie RS:X, a w tym roku po raz pierwszy wystartowała w nowej klasie Open Foil. Legionistka kolejne wyścigi kończyła na miejscach 2, 1, 1, 1, (3), 2, (3), 2 i 2. O jeden punkt Klepacka wyprzedziła w końcowej klasyfikacji Maję Dziarnowską z SKŻ Sopot.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Zosiu! Jesteś wspaniała! odpowiedz

Pepcio - 1 godzinę temu, *.net.pl Gratulacje (L) Mistrz odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.